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大王具足蟲拉麵爆紅！海產商「真實反應」曝光　日料老闆笑：理智點

▲拉麵公子「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」。（圖／記者黃士原攝）

▲拉麵公子推出「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」。（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／綜合報導

人氣拉麵店「拉麵公子」近期推出限定款「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，超衝擊畫面立刻引起轟動。一名日本料理店老闆不禁笑說，不知道這個水虱在紅什麼，同時也直言「連賣海產的人都迷惑了！」

老闆表示，「我本身不是這種蟲子派的，一點也不想嘗試。有趣的是售價上千？上千元我吃什麼不好，要吃蟲子？再多加一點錢，都夠吃中價位的海鮮套餐了。」

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老闆也提到，大王具足蟲是拖網才抓得到的東西，「平常是用下雜魚的方式來看牠，結果現在這麼夯，建議大家理智一點！假設便宜，嚐個蟲子又何妨，但是假設有一定金額，那就變成，我何必挑蟲子吃。」

▲大王具足蟲拉麵爆紅！海產商「真實反應」曝光　日料老闆笑：理智點。（圖／原PO授權引用）

▲連海產商也疑惑了。（圖／老闆授權引用）

不僅如此，和他有合作的廠商也傻眼，驚呼「我不知道這最近在夯什麼？」另外，不少網友則附和，「說也奇怪，深海蟲子就有話題，路上一堆蟲子沒有話題性」、「我寧願吃水晶蟹，好吃又有肉」、「說實在這蟲子讓人看了不大舒服」。

說到大王具足蟲，又稱「巨型深水蝨」、「巨型深海大蝨」等，可棲息於170公尺至2140公尺深、昏暗無光、攝氏4度的海域，不過有80%是生活在365至730公尺的深度，牠們主要吃海洋生物的屍體，也會獵捕一些行動較緩慢的海洋生物。

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