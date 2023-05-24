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強颱瑪娃開眼！還會長大　關鍵北轉時間曝

（圖／翻攝NRL Tropical Cyclone Page）

▲瑪娃的颱風眼清晰可見。（圖／翻攝NRL Tropical Cyclone Page）

記者陳俊宏／台北報導

瑪娃開眼還會長大！中央氣象局預報員林定宜表示，瑪娃已於周二晚間8時增強為強烈颱風，未來仍會略為增強，周日可能在台灣東南方海面逐漸北轉，但北轉時間受到太平洋高壓強弱影響，只要高壓差一點就會影響到路徑，影響程度仍要持續觀察。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（24日）雲量和水氣仍多，西半部、花東地區有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨的機率；溫度方面，東北季風逐漸減弱，吹偏東風、東南風，北部及東北部氣溫回升，北部、東半部白天高溫約26至28度，中南部約29至31度。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜說，周四至周六水氣相對比較少，花東有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有短暫雷陣雨，而周五、周六東北部也有零星短暫陣雨；周日到下周二迎風面水氣增加，基隆北海岸、東半部和恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局觀測，瑪娃今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方2850公里海面上，以每小時13公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒53公尺（即每小時191公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺（即每小時234公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑100公里。根據氣象局最新預報，預測在未來48-72小時，瑪娃7級風暴風半徑將擴大為280公里。

林定宜表示，瑪娃還會略為增強，根據各家主流模式預報，周日可能台灣東南方海面逐漸北轉，但北轉時間受到太平洋高壓強弱影響，只要高壓差一點就會影響到路徑，變數還很大，影響程度仍要持續觀察。但他提醒，周六起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海易有長浪發生。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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