不爽鄰居裝監視器！「10度半夜放鞭炮」喊起床　荒唐兄弟下場曝

▲桃園市簡姓兄弟不滿鄰居簡姓女子在桃園區國際路住家前裝設監視器，去年7月間凌晨持竹竿撥動監視器鏡頭，在其住處騎樓連續10次燃放鞭炮同時叫囂「快點起床」等。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓兄弟與鄰居感情不睦，去年7月間發現女鄰居在住家騎樓裝設監視器，質疑對方是針對自己而來，憤而在凌晨時持竹竿撥開監視器鏡頭，還10次在騎樓燃放鞭炮，還大聲叫囂「快點起床」、「X妳媽的」等語，女鄰居憤而報警提告。桃檢調查時，簡姓兄弟否認犯行，辯稱酒醉講話比較大聲等語，檢方偵結依恐嚇危害安全罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，分別為27、23歲的簡姓兄弟，與簡姓女鄰居感情不睦，去年7月間發現女鄰居在住家騎樓裝設監視器，鏡頭就對著自己家，心中頗為不滿，7月3日凌晨2時許，簡姓兄弟酒後持竹竿撥動監視器鏡頭，隨即在騎樓燃放鞭炮，同時叫囂「快點起床」、「X妳媽的」等語。

簡姓兄弟燃放鞭炮後，隨後又連續燃放9次鞭炮，還刻意拉開簡姓女鄰居住家拉門把手，恐嚇意味濃厚，簡姓女鄰居心生畏懼下報警提告。

桃檢調查時，簡姓兄弟否認有任何恐嚇犯行，辯稱當時喝醉了，並沒有針對鄰居丟擲鞭炮之故意，至於叫囂部分，只是酒後講話比較大聲等語；檢察官根據簡姓女鄰居提供監視畫面截圖照片，以及監視畫面光碟等證據佐證，認為簡姓兄弟犯行明確，偵結依恐嚇危害安全罪嫌聲請簡易判決處刑。