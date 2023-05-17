現役軍人暗巷襲胸！女大生狂追記車牌　他被逮辯：以為是女友

記者陳以昇、蔡怡萍／新北報導

新北市一名林姓女大生在Dcard發文，表示自己在5月15日晚間走在三峽地區的巷弄內，突然遭一名陌生男子襲胸，男子隨即拔腿狂奔，當下她驚嚇又氣憤，但仍立刻跟上前，記下對方車號報警，三峽警分局北大派出所馬上查出涉案男子身分，據了解男子為一名空軍職業軍人，隔天火速將人帶案偵辦。

▲▼新北女大生（上）遭一名陌生男子（下）尾隨襲胸，男子得逞後往回拔腿狂奔。（圖／記者陳以昇翻攝）





警方調查，還在讀大學的20歲林姓女子，16日晚間在Dcard上以「小心!」為標題發表文章，內容提到她在15日晚間22時許，獨自走在三峽大觀路上的巷弄內，遭陌生男子抓胸性騷擾，女大生說，當時她聽到後方傳來腳步聲，正要轉身讓路，沒想到對方卻朝她環抱抓胸，男子力氣很大，她嚇到蹲下，男子也立刻轉身往回跑，跳上停在路旁的車輛逃離，她隨後起身追上前，及時拍下對方車號報警。

▲女大生跟上開車逃離的男子，拍下車牌報案。（圖／記者陳以昇翻攝）



女大生發文中說到，「最後悔的是當下沒及時揮那個王八蛋的臉」，語氣透露出相當氣憤。發生此事後，也讓女大生變得很焦慮，對路人及陌生人的信任感無法回到從前，隨時都很煩躁。



轄區警方接獲報案，三峽警分局北大派出所迅速作出處置，根據車號查出涉案的28歲夏姓男子，且目前還有空軍身分。

▲涉案男子依性騷擾防治法移送地檢署偵辦。（圖／記者陳以昇翻攝）



但男子卻說，當天因為他放假，開車與女友相約在三峽地區見面，由於被害女子穿著及打扮與女友雷同，都是白色T恤，讓他誤認為就是自己女友，才會從後方用慣用方式環頸對女友打招呼，否認有襲胸，男子並交代自己女友住在樹林柑園一帶，當天晚間他就與女友相約在案發地見面，但女友尚未抵達，才讓他誤認。



對於男子說法警方存疑，且男子若是認錯人，正常應該要留在原地向被害人道歉，而非拔腿逃逸，種種舉動並不符合常理，加上被害女大生指證歷歷，警方也依性騷擾防治法將男子移送地檢署偵辦，女大生也將提出相關申訴。