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社會 社會焦點 保障人權

22歲女護理師遭撞飛躺ICU！後方轎車逆向闖禍　她差30秒就到家

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭五結鄉發生駕駛逆向超車撞上女騎士的重大車禍，21日晚間8時48分許，22歲陳姓女護理師，騎機車經五結鄉利成路一段往蘇澳馬賽方向，欲在利成路一段226巷左轉進入社區住處時，遭後方一輛逆向超車自小客車猛撞。機車被撞得擊支離破碎，更在地面磨出火花，並翻落撞擊點外約30公尺的菜園裡，護理師在加護病房觀察中，雖有意識但尚未脫離險境。雙方酒測值均為0.00mg/L、事故肇事責任由警方釐清中。

▲▼機車（箭頭所指）遭逆向超車車輛撞得擊支離破碎，更在地面磨出火花，並翻落撞擊點外約30公尺的菜園裡，女護理師在加護病房觀察中，雖有意識但尚未脫離險境 。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲機車（箭頭所指）遭逆向超車車輛撞得擊支離破碎，更在地面磨出火花，並翻落撞擊點外約30公尺的菜園裡，女護理師在加護病房觀察中，雖有意識但尚未脫離險境 。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼機車（箭頭所指）遭逆向超車車輛撞得擊支離破碎，更在地面磨出火花，並翻落撞擊點外約30公尺的菜園裡，女護理師在加護病房觀察中，雖有意識但尚未脫離險境 。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼機車（箭頭所指）遭逆向超車車輛撞得擊支離破碎，更在地面磨出火花，並翻落撞擊點外約30公尺的菜園裡，女護理師在加護病房觀察中，雖有意識但尚未脫離險境 。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭21日晚間8時許，這輛自小客從正要左轉的護理師機車後方超車，直接撞飛機車、護理師，目擊的駕駛與乘客忍不住驚聲尖叫，「前方有一台機車要左轉，她有打方向燈，然後我後方的那台汽車，他就直接超車到對向道，直接把那女生撞下去！」

根據監視器影像，機車遭逆向超車車輛撞得擊支離破碎，更在地面磨出火花，並翻落撞擊點外約30公尺的菜園裡。

羅東分局表示，21日20時48分許，獲報前往五結鄉利成路1段與利成路1段226巷口處理交通事故，發現林姓民眾駕駛自小客車，沿利成路1段(利澤往蘇澳)方向直行，為超越左轉利成路1段226巷之機車，造成陳姓女騎士身體多處受傷，目前女騎士在加護病房觀察中，雖有意識但尚未脫離險境，雙方酒測值均為0.00mg/L、事故肇事責任由警方釐清中。

▲▼機車（箭頭所指）遭逆向超車車輛撞得擊支離破碎，更在地面磨出火花，並翻落撞擊點外約30公尺的菜園裡，女護理師在加護病房觀察中，雖有意識但尚未脫離險境 。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼機車（箭頭所指）遭逆向超車車輛撞得擊支離破碎，更在地面磨出火花，並翻落撞擊點外約30公尺的菜園裡，女護理師在加護病房觀察中，雖有意識但尚未脫離險境 。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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▲▼機車（箭頭所指）遭逆向超車車輛撞得擊支離破碎，更在地面磨出火花，並翻落撞擊點外約30公尺的菜園裡，女護理師在加護病房觀察中，雖有意識但尚未脫離險境 。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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