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社會 社會焦點 保障人權

男大生騎車撞賓利GT！人躺ICU搶命中　車廠曝維修費恐破百萬

記者游瓊華、許宥孺／連線報導

高雄市鼓山區昨（22）日發生嚴重車禍，一名劉姓男大生騎乘機車於路口左轉時，不慎與對向直行的白色賓利轎車發生碰撞，導致劉男傷重送醫，人還躺在加護病房，賓利車頭凹陷。據悉，該輛賓利GT 4.0 V8新車要價1550萬起跳，車主加了一些配件以1700萬入手。維修廠人員表示，賓利沒有一項零件是便宜的，光是車燈一顆就要20萬元，從事故照片來看，包括保險桿、車燈都毀損，粗估整台車維修破百萬。

汽車維修廠人員透露，該台賓利的車燈、保險桿、葉子片、水箱、水箱護罩以及引擎蓋等都有受損，初估維修費用80萬元起跳，但該輛車若是2023年限量款，原廠又限量，維修價格會更高「百萬以上跑不掉」。

▲▼男騎士「左轉衝向千萬賓利」噴飛。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男騎士左轉撞上直行的千萬賓利，騎士傷重送醫人尚在加護病房，受損的賓利粗估維修費破百萬元。（圖／資料照片）

警方表示，事故發生路口不需兩段式左轉，當時22歲劉姓男大生騎乘機車沿裕誠路行駛，路口號誌燈為綠燈時，要左轉駛向華榮路，未料卻與對向的30歲李姓男子駕駛的白色賓利發生碰撞，導致劉姓男大生頭部、身體多處受傷，目前仍在加護病房救治，而李姓駕駛則未受傷。

警方初步調查，劉姓男大生疑似跟隨在公車後方，導致行車視線受阻，沒發現對向有來車，左轉時才會與對向直行車發生碰撞。經檢測，雙方駕駛均無酒精反應，詳細肇事原因仍有待進一步釐清。

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