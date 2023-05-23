男大生騎車撞1700萬賓利！頭部重創一度無心跳　開腦最新傷況曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區昨(22日)發生一起車禍，一名男大生騎乘機車左轉時，撞上對向直行的白色賓利轎車，男大生當場噴飛墜地，頭部鮮血直流，一度失去生命跡象，經過搶救後，目前仍在加護病房靠呼吸器維持生命，但隨時都有生命危險。

這起事故發生在22日中午1點37分，警消獲報，鼓山區裕誠路、華榮路口發生一起車禍，員警到場後，發現路上四處都是車殼碎片，有一名男子倒臥在馬路中央，躺在地上一動也不動，鮮血直流，有好心人士擔心男子曬傷，主動替他撐傘避陽。救護人員隨後抵達現場，發現男子已無生命跡象，緊急將他送往醫院搶救。

▲▼男騎士傷重倒地不起，車禍現場一片狼藉。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，該路口雖有待轉格，但無須待轉，當時22歲劉姓男大生騎乘機車沿裕誠路行駛，路口號誌燈為綠燈時，要左轉華榮路，未料卻與對向的30歲李姓男子駕駛的白色賓利發生碰撞，導致劉姓男大生噴飛好幾公尺，頭部受撞擊流血、身體多處受傷，而李姓駕駛則未受傷。

警方初步調查，劉姓男大生疑似跟隨在公車後方，導致行車視線受阻，沒發現對向有來車，左轉時才會與對向直行車發生碰撞。經檢測，雙方駕駛均無酒精反應，詳細肇事原因仍有待進一步釐清，而該輛賓利GT 4.0 V8新車要價1550萬起跳，車主加了一些配件以1700萬入手。

據悉，這名男大生經醫院全力救治後，昨日下午已恢復生命跡象，不過因頭部嚴重創傷，目前腦部接受開刀後，目前在加護病房靠呼吸器維持生命，仍有生命危險。