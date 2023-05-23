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社會 社會焦點 保障人權

5億高中生墜亡！律師3聲明要求測謊　徵求行車紀錄器查幾樓墜落

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中一名身家破5億的賴姓高中生墜樓一案，引發社會關注！賴母指控兒子的夏姓同婚配偶謀財害命，檢警大動作展開調查，22日傳喚夏男父子到庭說明，歷經5小時的審訊後被請回。賴母23日上午在律師的陪同下出庭，律師表示已具狀申請調查9項證據，訊後律師表示，要公開徵求事發當天（5/4）經過案發地的行車紀錄器影像。

▲5億高中生墜亡，律師提3點聲明，公開徵求行車紀錄器畫面。（圖／記者白珈陽攝）

▲5億高中生墜亡，賴母律師提3點聲明，並公開徵求行車紀錄器畫面。（圖／記者白珈陽攝）

賴母23日上午近10時，在律師許哲維的陪同下現身出庭，只見她全身包緊緊，面對媒體提問不發一語；律師指出，今天前來地檢署，主要是配合檢察官的傳訊說明案情，律師方也有具狀請檢察官調查相關證據，狀內申請調查共9項證據，主要都是針對高大成法醫協助驗屍提出的部分，包括毒物跟指紋，都有要求檢方進行調查。

▲5億高中生墜樓案，賴母今現身地檢署應訊，律師曝，提9項證據請檢方調查。（圖／記者白珈陽攝，下同）

歷經2小時的偵查庭，賴母快步走出地檢，由律師代為發言。律師提出3點聲明，第一點感謝檢方給予告訴人完整陳述相關意見的機會，非常謝謝承辦檢察官，希望警方、鑑識人員都有確實遵守檢察官的指導；第二點本來是申請9項申請，在檢方的幫忙下變成14項，內容從通聯記錄、現場死者的傷勢、到內部有無毒物反應，都有申請證據調查，也有對被告聲請進行測謊。

最後一點則是，家屬想要向全台灣關心這件事情的所有人民表達感謝之意，也想請各位民眾，「如果您剛好在5月4日經過旱溪西路三段，您剛好開車經過，有行車紀錄器的話，希望您可以幫忙，可以提供給家屬、律師或媒體，我們非常需要影片」，以釐清賴男到底是從那一層樓墜落。

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