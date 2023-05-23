　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／1700萬賓利「落地20天」就撞！30歲女車主曝光　這些話勸酸民

▲▼車主透露，賓利5/3才剛交車。（圖／車主提供）

▲車主很無奈，賓利5/3才剛交車就被撞成中古車。（圖／車主提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區昨(22日)發生一起車禍，一名男大生騎乘機車左轉時，撞上對向直行的白色賓利轎車，男大生當場噴飛，目前仍在加護病房搶救。而女車主則無奈表示，昨天接獲消息，心情無疑是晴天霹靂，因為這部全新賓利才剛買落地20天，沒想到開出家門5分鐘就變成中古車，她的司機嚇到睡不著也吃不下。針對網友留言，女車主說，她都有看到，司機有遵守交通規則，呼籲網友不要仇富，也不要說騎士不要醒來這種話了。

《東森新媒體ETtoday》今日找到賓利車主的太太，30歲的正妹女車主表示，這部賓利是5月3日剛交車，至今不過2個多禮拜，昨日車禍發生時，駕駛賓利的是她聘僱的司機，事發前她請司機開回原廠裝碳纖維，沒想到開出家門不到5分鐘就撞了。

▲▼車主透露，賓利5/3才剛交車。（圖／車主提供）

▲女車主趕到現場，發現新車被撞爛都傻眼了。（圖／車主提供）

女車主無奈地說，她接獲通知後趕到現場，聽到救護人員說，男大生已經沒有心跳，頓時一陣晴天霹靂，而司機也嚇死了，昨天一整晚睡不著、也吃不下。而事情發生後，她有看到網友留言，竟有人檢討「30歲開賓利是富二代、媽寶、靠爸族」，她看了真的很無奈，也很心疼司機。

女車主強調，沒有人願意發生這種事，既然發生了就是面對，但很多網友是仇富心理、留言很不理智，「我們賺的也都是辛苦錢，司機也有遵守交通規則，沒有違規超速，很無辜還要被潑髒水」，希望網友留點空間給司機平復心情，她祝大家未來都能當有錢人，而不是當酸民。

另外，也有很多網友說，撞到賓利這下賠慘了，甚至開玩笑地說，「本來要醒了，眼角看到是賓利，又想繼續裝死」、「看到是賓利，求生慾歸零」等語。女車主再次強調，請網友們理智一點，不要再說騎士不要醒來的話，賠償部分都已經交由保險公司處理，「新車兩個禮拜馬上變成中古車」也很地獄。

▲▼車主透露，賓利5/3才剛交車。（圖／車主提供）

▲▼女車主月初交車時，才剛拍下美照。（圖／車主提供）

▲▼車主透露，賓利5/3才剛交車。（圖／車主提供）

女車主說，她買的這台賓利是Continental GT Mulliner 4.0L V8 2023限量款。據了解，新車價是1550萬起，而女車主當時購買價是1700萬，「配件能加的都加了，車子也已經花18萬包膜，開沒幾次」，目前車子已拖回原廠，後續打算維修，不過因是新款限量版，零件都要從國外寄回台灣，目前仍不清楚維修價格。

而男大生因頭部受到嚴重創傷，目前仍在加護病房靠呼吸器維生。女車主透露，昨天司機夫婦到醫院關心男大生，目前腦部開刀，狀況還很危險，另一邊的腦還不能動刀，今天律師會再陪同司機過去醫院關心傷況。

▲▼男騎士「左轉衝向千萬賓利」噴飛。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼賓利左側車頭因巨大撞擊力而凹陷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼男騎士「左轉衝向千萬賓利」噴飛。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故發生在22日中午1點37分，警消獲報，鼓山區裕誠路、華榮路口發生一起車禍，當時22歲劉姓男大生騎乘機車沿裕誠路行駛，路口號誌燈為綠燈時，要左轉華榮路，未料卻與對向的30歲李姓男子駕駛的白色賓利發生碰撞，導致劉姓男大生噴飛好幾公尺，頭部受撞擊流血、身體多處受傷，而李姓駕駛則未受傷。

警方初步調查，劉姓男大生疑似跟隨在公車後方，導致行車視線受阻，沒發現對向有來車，左轉時才會與對向直行車發生碰撞。經檢測，雙方駕駛均無酒精反應，詳細肇事原因仍有待進一步釐清。

這名男大生經醫院全力救治後，昨日下午已恢復生命跡象，不過因頭部嚴重創傷，目前腦部接受開刀後，狀況仍不樂觀，目前仍在加護病房靠呼吸器維持生命，隨時有生命危險。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
疫情升溫！　「4場所」仍強制戴口罩
帶家人出遊遇車禍　前職棒選手淚崩：對不起學生！
快訊／台北松山區墜樓！　女子臟器外露陳屍停車場
無辜被撞片！前職棒選手1家5口等紅燈　遭酒駕男撞飛
快訊／猴痘累積破百！　本周再爆20例「創新高」
獨／台版柬埔寨奪3命！首腦泰達幣拍出　27歲得標男現身
身分證中「3數字」！　幾歲就送幾顆鮑魚
楊丞琳潰堤哭了！　節目淚吐委屈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東版超商浩克利剪刺傷店員頭部　殺人未遂聲押獲准

快訊／台北松山區驚傳墜樓　女子臟器外露陳屍停車場

一家5口遭酒駕猛撞！前職棒選手曝「肇事者神隱」轟：非常不應該

人妻刮痧褲子卻溼了…課長爽喊：硬到無法睡　夫看對話綠爆

無辜被撞片！前職棒選手1家5口等紅燈　酒駕男沒剎車撞飛30m

獨／台版柬埔寨奪3命！首腦泰達幣溢價拍出　得標男喊：做功德

帶家人出遊遇車禍！前職棒選手缺席玉山盃　自責淚崩對不起學生

驚悚瞬間！預拌混凝車右轉擦撞機車　女騎士倒地險遭輾

屏科大社團辦車聚　深夜轟轟轟吵死人！警察來臨檢

前職棒選手嘉義遭酒駕追撞！車尾全爛　9歲兒「滿嘴血」插管治療

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

非洲網紅深情翻唱《黃昏》　發音標準+渾厚嗓音網讚翻

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

蕭煌奇「背對台下唱歌」地獄畫面瘋傳！　工作人員被罵爆…本人親發聲了

屏東版超商浩克利剪刺傷店員頭部　殺人未遂聲押獲准

快訊／台北松山區驚傳墜樓　女子臟器外露陳屍停車場

一家5口遭酒駕猛撞！前職棒選手曝「肇事者神隱」轟：非常不應該

人妻刮痧褲子卻溼了…課長爽喊：硬到無法睡　夫看對話綠爆

無辜被撞片！前職棒選手1家5口等紅燈　酒駕男沒剎車撞飛30m

獨／台版柬埔寨奪3命！首腦泰達幣溢價拍出　得標男喊：做功德

帶家人出遊遇車禍！前職棒選手缺席玉山盃　自責淚崩對不起學生

驚悚瞬間！預拌混凝車右轉擦撞機車　女騎士倒地險遭輾

屏科大社團辦車聚　深夜轟轟轟吵死人！警察來臨檢

前職棒選手嘉義遭酒駕追撞！車尾全爛　9歲兒「滿嘴血」插管治療

宏碁電競桌機歐洲傳捷報　第1季英法等國稱冠

中職二軍／場地因雨影響　獅象戰延賽

19歲女偶像摔落舞台「顏面骨折斷牙」　舞台總監竟罵「自作自受」爆霸凌！

賴清德批「無民主自由DNA」　游淑慧舉4點反擊：綠營DNA早已突變

2023坎城影展紅毯造型！Rosé、Jennie首登場　娜塔莉波曼星空裙超美

木棉花台灣總部開箱：「鬼滅、巨人」滿滿動畫特色空間、揭動畫代理之秘辛

屏東版超商浩克利剪刺傷店員頭部　殺人未遂聲押獲准

笑談「甜瓜」退役　詹皇：影片我拍的欸

不是肥蟲！好市多「花椰菜狂洗5次」竟冒出1物　她看傻：太可怕了

北斗鎮長李玄在貪污入監！　補選恐上演「4搶1」李妻可望參選

性愛片外流再爆「多人榨汁」　官兵裸上身超嗨...八軍團說話了

社會熱門新聞

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

「最美博士」睡人夫告媒體結果出爐

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

保時捷莫名停路中！警急破窗救人一看傻眼

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

不只5億！知情者爆高中生「獲贈12億土地」

獨／1700萬賓利「落地20天」就撞　30歲女車主曝光

生父：3兒誰先結婚就過戶給誰　害死5億高中生？

誰先結婚就過戶給誰！5億高中生疑「假結婚」慘沒命

即／男大生騎車撞千萬賓利 　ICU搶救中

高大成：5億高中生肛門沒有新舊傷痕　監視器拍下墜樓瞬間

5億高中生配偶結束庭訊　被問「真的愛他嗎」反應曝

還原飛龍瀑布奪命溯溪！隊伍前段4人被沖走

男子3小時獲利1600萬 匯款遇警才知已被詐上百萬

更多熱門

相關新聞

男大生騎車撞1700萬賓利　開腦最新傷況曝

男大生騎車撞1700萬賓利　開腦最新傷況曝

高雄市鼓山區昨(22日)發生一起車禍，一名男大生騎乘機車左轉時，撞上對向直行的白色賓利轎車，男大生當場噴飛墜地，頭部鮮血直流，一度失去生命跡象，經過搶救後，目前仍在加護病房靠呼吸器維持生命，但隨時都有生命危險。

男大生騎車撞賓利GT命危　車廠曝維修費恐破百萬

男大生騎車撞賓利GT命危　車廠曝維修費恐破百萬

華航台北-新加坡「客量衝8成」　星國地勤缺工！高雄復飛要等等

華航台北-新加坡「客量衝8成」　星國地勤缺工！高雄復飛要等等

松機、桃機5航班轉降高雄小港機場

松機、桃機5航班轉降高雄小港機場

撞擊畫面曝！22歲男大生慘撞千萬賓利

撞擊畫面曝！22歲男大生慘撞千萬賓利

關鍵字：

高雄鼓山分局賓利

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

快訊／急尋2張1-2月千萬發票得主！　最低「竹科台積電超商」花90元

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

「最美博士」睡人夫告媒體結果出爐

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

保時捷莫名停路中！警急破窗救人一看傻眼

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

一躺下就睡死是警訊！7題秒測「有沒有睡眠債」

Netflix 史上最慘新片！評價「只有1分」

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

不只5億！知情者爆高中生「獲贈12億土地」

瑪娃估24小時後轉強颱！周末90°北轉

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面