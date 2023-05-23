獨／1700萬賓利「落地20天」就撞！30歲女車主曝光　這些話勸酸民

▲車主很無奈，賓利5/3才剛交車就被撞成中古車。（圖／車主提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區昨(22日)發生一起車禍，一名男大生騎乘機車左轉時，撞上對向直行的白色賓利轎車，男大生當場噴飛，目前仍在加護病房搶救。而女車主則無奈表示，昨天接獲消息，心情無疑是晴天霹靂，因為這部全新賓利才剛買落地20天，沒想到開出家門5分鐘就變成中古車，她的司機嚇到睡不著也吃不下。針對網友留言，女車主說，她都有看到，司機有遵守交通規則，呼籲網友不要仇富，也不要說騎士不要醒來這種話了。

《東森新媒體ETtoday》今日找到賓利車主的太太，30歲的正妹女車主表示，這部賓利是5月3日剛交車，至今不過2個多禮拜，昨日車禍發生時，駕駛賓利的是她聘僱的司機，事發前她請司機開回原廠裝碳纖維，沒想到開出家門不到5分鐘就撞了。

▲女車主趕到現場，發現新車被撞爛都傻眼了。（圖／車主提供）

女車主無奈地說，她接獲通知後趕到現場，聽到救護人員說，男大生已經沒有心跳，頓時一陣晴天霹靂，而司機也嚇死了，昨天一整晚睡不著、也吃不下。而事情發生後，她有看到網友留言，竟有人檢討「30歲開賓利是富二代、媽寶、靠爸族」，她看了真的很無奈，也很心疼司機。

女車主強調，沒有人願意發生這種事，既然發生了就是面對，但很多網友是仇富心理、留言很不理智，「我們賺的也都是辛苦錢，司機也有遵守交通規則，沒有違規超速，很無辜還要被潑髒水」，希望網友留點空間給司機平復心情，她祝大家未來都能當有錢人，而不是當酸民。

另外，也有很多網友說，撞到賓利這下賠慘了，甚至開玩笑地說，「本來要醒了，眼角看到是賓利，又想繼續裝死」、「看到是賓利，求生慾歸零」等語。女車主再次強調，請網友們理智一點，不要再說騎士不要醒來的話，賠償部分都已經交由保險公司處理，「新車兩個禮拜馬上變成中古車」也很地獄。

▲▼女車主月初交車時，才剛拍下美照。（圖／車主提供）

女車主說，她買的這台賓利是Continental GT Mulliner 4.0L V8 2023限量款。據了解，新車價是1550萬起，而女車主當時購買價是1700萬，「配件能加的都加了，車子也已經花18萬包膜，開沒幾次」，目前車子已拖回原廠，後續打算維修，不過因是新款限量版，零件都要從國外寄回台灣，目前仍不清楚維修價格。

而男大生因頭部受到嚴重創傷，目前仍在加護病房靠呼吸器維生。女車主透露，昨天司機夫婦到醫院關心男大生，目前腦部開刀，狀況還很危險，另一邊的腦還不能動刀，今天律師會再陪同司機過去醫院關心傷況。

▲▼賓利左側車頭因巨大撞擊力而凹陷。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故發生在22日中午1點37分，警消獲報，鼓山區裕誠路、華榮路口發生一起車禍，當時22歲劉姓男大生騎乘機車沿裕誠路行駛，路口號誌燈為綠燈時，要左轉華榮路，未料卻與對向的30歲李姓男子駕駛的白色賓利發生碰撞，導致劉姓男大生噴飛好幾公尺，頭部受撞擊流血、身體多處受傷，而李姓駕駛則未受傷。

警方初步調查，劉姓男大生疑似跟隨在公車後方，導致行車視線受阻，沒發現對向有來車，左轉時才會與對向直行車發生碰撞。經檢測，雙方駕駛均無酒精反應，詳細肇事原因仍有待進一步釐清。

這名男大生經醫院全力救治後，昨日下午已恢復生命跡象，不過因頭部嚴重創傷，目前腦部接受開刀後，狀況仍不樂觀，目前仍在加護病房靠呼吸器維持生命，隨時有生命危險。