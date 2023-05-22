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餵8月大男嬰吃「2cm厚蘋果塊」害窒息命危！　日托兒所道歉了

▲▼餵8月大男嬰吃「2cm蘋果塊」害窒息命危！　日托兒所道歉了。（圖／新居浜上部のぞみ保育園）

▲托嬰老師將蘋果塊餵食給8個月大的男嬰，導致窒息。（圖／新居浜上部のぞみ保育園）

記者王佩翊／編譯

日本愛媛縣一間托兒所發生幼童在被托嬰老師餵食時嗆到且窒息的事件，當時值班的女老師將一片長7公分、寬3公分、厚2公分的蘋果塊餵給年僅8個月大的男嬰，怎知男嬰馬上沒有呼吸，等到救護人員趕往現場時已經失去呼吸心跳，至今仍命危。

根據《共同社》、《愛媛電視台》報導，愛媛縣新居濱市的「新居濱上部希望幼兒園」一名8個月大的男嬰16日上午10時半左右在園內發生窒息事件。當時負責照護院童的女性托嬰老師使用湯匙將2塊2公分厚的蘋果塊餵給孩子，然而當她將蘋果塊放進男嬰口中不久，孩子就突然嗆到，同時無法呼吸。

園方隨即通報119，並不斷拍打男嬰背部，然而當救護人員趕往現場時，男嬰已經沒有呼吸心跳，失去意識，至今仍因命危在搶救。根據初步調查，男嬰此前從未因食用蘋果而出現過敏，因此初步排除是過敏導致，造成男嬰窒息的主要原因可能是蘋果塊太大塊而卡住氣管。

根據《朝日新聞》報導，事發當時，教室內一共有2名托嬰老師與1名護理師，一同照顧5名院童，並餵食副食品。另外，男嬰是自9日開始到這間托嬰中心，通常每天只會待1至3個小時，15日首次在托嬰中心內進食，沒想到第2天就發生意外。

幼兒園園長秋月仁美（音譯）20日召開記者會謝罪，並強調會防止類似事件再度發生。該間幼兒園自1978年營運至今，從未發生過重大事故。

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