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名店排隊！前方2人「突冒出18人也要吃」　全場吵翻1點：不算插隊

▲28連假第1天的台南氣候風光和煦溫暖宜人，各大景點充滿人潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲假日出遊人潮多，吃美食也要排隊。（示意圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

「愛排隊」是台灣特別的現象，一旦有人插隊就0容忍！不過一名妹子討拍表示，20日想吃嘉義雞肉飯，恰好一對男女排就在她前方，殊不知短短20分鐘內，陸續冒出18人，讓原PO傻眼不已，「大熱天排隊又遇到這種的真的氣到爆」，但也不確認是否算插隊，因此想問大家怎麼看？

一名女網友在Dcard抱怨，上周六中午去吃嘉義有名的雞肉飯，由於生意太好，她依序排隊等內用，而前方是一對男女，豈料沒多久，先是冒出3至4名友人，後來越來越誇張，「之後的20分鐘內，他們的朋友陸陸續續總共來了18人，對...就是18人！」

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原PO火冒三丈直呼，當時她頂著豔陽噴汗排隊，心裡一肚子火，但又不確定這樣是否算插隊，才沒有出聲制止，因此好奇大家怎麼看，「解壓縮算插隊嗎？」

文章曝光後，網友看法兩極化，「算啊，當然算插隊！2～3人覺得還好，但18個是怎樣，如果這都不算插隊，那乾脆以後排隊排一排看要花錢請人還是怎樣，直接請50位來解壓縮啊」、「要看店家，上次跟朋友去吃一家要排很久的拉麵店，他不能代排，我朋友又遲到一小時，當天他沒拉麵吃」、「外帶不算，內用算」。

另一派網友則認為，「不算插隊吧，覺得要看情況，你敘述應該就是一般的小吃店，所以只要前面先排的人跟店家說他們18位，就算他們一開始18位就都到了，你前面不管怎樣就是還有18人」、「我個人認為不算耶，18個人擠在一起隊伍又臭又長，可能有人去買飲料、輪流排隊怕中暑之類的，心情上看到這麼多人蠻幹的，但畢竟他們就是一起的，所以我覺得不算」。

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