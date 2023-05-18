勒索不成關孵蛋機「害1萬隻雞悶死」　嘉義惡霸還把雞農打到骨折

▲嘉義一名男子把畜牧場的孵蛋機關閉，造成1萬隻雞死亡。（示意圖與本文無關／取自免費圖庫Pexels）

記者翁聖勳、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣一名蔡姓男子多次威脅經營畜牧場的劉姓男子「關閉孵蛋機」，藉此恐嚇取財得手100萬元，但劉男後續不再理會蔡男，沒想到蔡男在今年3月關閉孵蛋機後，造成1萬隻種雞缺氧而死亡，還拿球棒毆打劉男，劉男報警後，嘉義地檢署依恐嚇取財等罪起訴蔡男。

蔡男得知劉男在嘉義縣經營畜牧場，於2022年9月下旬起至2023年3月18日間，持續以LINE及電話簡訊方式，傳送「中午錢一定要見到，不然如掃到就很不好意思了」、「今早10點未看到款項，深深跟你一鞠躬」、「你去看一下孵蛋場，別說我沒事先通知，在來還會更精采」、「如果沒給我錢，就跟你兒子的命一起配掉」等訊息給劉男，並分別於2023年3月9日、17日至畜牧場關閉孵蛋機，以此方式恐嚇劉男致其心生畏懼，劉男只好陸續交付約100萬元給蔡男。

後續蔡男因不滿劉男不再給付其現金，於2023年3月17日23時許，至畜牧場內關閉孵蛋機後離去，導致劉男兒子管理的種雞約1萬隻因缺氧而死亡。蔡男不滿劉男對外傳述其關閉孵蛋機一事，2023年3月18日在畜牧場，手持球棒毆打劉男身體數下， 並出言「敢報警試看看」等語，導致劉男四肢擦挫傷、左臀擦挫傷及左前臂骨折，之後劉男與兒子報警處理。

蔡男於偵詢時坦承犯行，嘉義地檢署認為蔡男涉恐嚇取財罪、毀損罪、傷害罪加重公然侮辱罪、恐嚇危害安全等罪移審嘉義地方法院，蔡男現於法務部矯正署嘉義看守所羈押中。