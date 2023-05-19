恐怖自撞！自小客猛衝對向「撞斷電桿」車頭全爛　駕駛失控原因曝

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉司同公路今(19日)上午9時許發生一起自撞車禍，一部自小客車突因不明原因跨越對向車道撞上路旁電桿，強大的撞擊力道導致車頭當場凹陷，駕駛一度受困在變形的車體中，經脫困後因傷送醫。由於車禍撞擊發出巨大聲響，鄰近民眾紛紛上前查看，並加入救援行列；事後警方獲報到場，詳細事故原因尚待釐清。

該事發路段連接大埔、中埔及嘉義地區，近年計畫重新拓寬修整，不料今上午卻發生嚴重車禍。警方調查，81歲陳姓車主自駕小客車載著友人由同仁開往市區，行經事故路段時突然失控跨越對向車道，猛力撞上路旁電桿，車頭當場凹成「ㄑ」字型，2人一度受困車內，幸送醫後傷勢不嚴重，沒有生命危險。據了解，陳男沒有酒駕，疑似是高血壓頭暈才導致車輛失控。

▲ 中埔自小客車撞對向電桿，當地民眾紛紛上前救援 。（圖／讀者提供）

監視器畫面拍下，自小客行經該路段時，突然車頭一偏衝往對向車道，接著猛力撞上電桿後彈起，幸未波及其他人車。該路段去年1月也發生嚴重車禍，當地民眾表示，這條路筆直好開、視線遼闊，但卻車禍頻傳，「究竟是什麼磁場，司同公路常發生自撞，匪夷所思！」甚至還有民眾建議「是否該舉行路祭？」

警方表示，陳姓81歲男駕駛獨自駕駛一部自小客車，沿嘉139線西往東方向行駛至上述路段，疑因當下高血壓影響致身體不適，駕車不慎先行駛至對向車道後再撞擊該路段路邊1支電線桿，造成陳男頭部、胸部多處擦挫傷，陳男當下由好心路人協助從車內攙扶出來至路邊休息，後由救護車送往聖馬醫院就醫，所幸目前不無大礙，案經警方調查，陳男酒測值為0 mg/l，詳細肇事原因仍有待調查釐清。



警方呼籲用路人於駕駛車輛前中，應注意並評估自身身體及精神狀況，並切勿疲勞駕駛，避免造成生命危害及交通事故發生。