國中迷上控制電路　內埔農工郭睿嵐繁星錄取雲林科大

▲內埔農工教務主任謝炎和主任(左起)、電機科主任陳建斌主任、張世波校長、郭睿嵐同學 。（圖／內埔農工提供）

記者陳崑福／屏東報導

技職繁星放榜，屏東國立內埔農工表現亮眼，有4人錄取國立大學。由於內農地處偏鄉，學生多為弱勢，能夠上國立大學不容易，學生本人及家人都非常開心。

內農校長張世波指出，技職繁星放榜，郭睿嵐錄取國立雲林科技大學電機工程系、李祐宗錄取虎尾科技大學-自動化工程系、陳怡暹錄取-國立屏東科技大學動物科學與畜產系、學生劉昆紘錄取-屏東科技大學-森林系；而許妤婕錄取大仁科技大學-社會工作系、陳孟均錄取弘光科技大學-食品科技系食品科技組、鍾佳君錄取大仁科技大學-生命禮儀暨關懷事業系、陳柔妡科技校院繁星計畫錄取美和科技大學-社會工作系。

他們能在繁星獲佳績，感謝老師們付出、教務處、實習處、職業類科及輔導室行政團隊，讓學生適才適性發展。

學校電機科主任陳建斌主任說，郭睿嵐畢業於中正國中，國中時期就對電子電機的控制電路非常有興趣，常常自己動手做東西。為了實現自己心中所想的電路及拓展自己對電子電機的興趣，於是報名國中技藝班，並參加當年度的國中技藝競賽，便嚮往能就讀內農電機科，進入內農電機科後，不管在課業或專業證照的學習，睿嵐都展現強烈的企圖心，對於師長的交辦事項總能負責盡職的協助完成。

更可貴的是，能與同學們共同精進專業技術，一起鍛鍊球技，在汗水淋漓中逐漸成長茁壯。3年來的努力與準備，讓睿嵐在繁星入學計畫取得漂亮的成績單，順利錄取心目中所希望的國立雲林科技大學電機工程系。一路走來始終如一、專心致志的學習精神，更為學弟妹們樹立良好典範。對於睿嵐的表現，內農師長為他感到開心與榮耀，更祝福他在大學能有更好的成就。

農經科主任吳美琪主任說，劉昆紘從小喜歡農業,國中會考以優異的成績進入農場經營科。3年來檢定考、專題討論,全國技藝競賽,農友實習,都努力參與，一步一腳印,把農業的技術全部學會，獎學金也拿不斷。升學選森林系，是想日後能應用所長,進一步為台灣的森林環境,做更大的努力!

野生動物保育科科主任郭國偉主任說，陳怡暹在進入內農野保科就讀前一年，就曾經由屏東鳳凰扶輪社遴選，遠赴南美洲巴西當交換學生一年，在異國語言與文化薰陶下，對於人生視野拓展頗有提升。由於對動物飼育、照護有極高的興趣，家裡養了不少動物，加上家裡從事肉品加工及批發，而她在內農3年成績保持穩定，繁星計畫以全校校排名第一名錄取屏科大動物科學與畜產學系，為校爭光。