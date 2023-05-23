　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國中迷上控制電路　內埔農工郭睿嵐繁星錄取雲林科大

▲內埔農工教務主任謝炎和主任(左起)、電機科主任陳建斌主任、張世波校長、郭睿嵐同學 。（圖／內埔農工提供）

▲內埔農工教務主任謝炎和主任(左起)、電機科主任陳建斌主任、張世波校長、郭睿嵐同學 。（圖／內埔農工提供）

記者陳崑福／屏東報導

技職繁星放榜，屏東國立內埔農工表現亮眼，有4人錄取國立大學。由於內農地處偏鄉，學生多為弱勢，能夠上國立大學不容易，學生本人及家人都非常開心。

內農校長張世波指出，技職繁星放榜，郭睿嵐錄取國立雲林科技大學電機工程系、李祐宗錄取虎尾科技大學-自動化工程系、陳怡暹錄取-國立屏東科技大學動物科學與畜產系、學生劉昆紘錄取-屏東科技大學-森林系；而許妤婕錄取大仁科技大學-社會工作系、陳孟均錄取弘光科技大學-食品科技系食品科技組、鍾佳君錄取大仁科技大學-生命禮儀暨關懷事業系、陳柔妡科技校院繁星計畫錄取美和科技大學-社會工作系。

他們能在繁星獲佳績，感謝老師們付出、教務處、實習處、職業類科及輔導室行政團隊，讓學生適才適性發展。

學校電機科主任陳建斌主任說，郭睿嵐畢業於中正國中，國中時期就對電子電機的控制電路非常有興趣，常常自己動手做東西。為了實現自己心中所想的電路及拓展自己對電子電機的興趣，於是報名國中技藝班，並參加當年度的國中技藝競賽，便嚮往能就讀內農電機科，進入內農電機科後，不管在課業或專業證照的學習，睿嵐都展現強烈的企圖心，對於師長的交辦事項總能負責盡職的協助完成。

更可貴的是，能與同學們共同精進專業技術，一起鍛鍊球技，在汗水淋漓中逐漸成長茁壯。3年來的努力與準備，讓睿嵐在繁星入學計畫取得漂亮的成績單，順利錄取心目中所希望的國立雲林科技大學電機工程系。一路走來始終如一、專心致志的學習精神，更為學弟妹們樹立良好典範。對於睿嵐的表現，內農師長為他感到開心與榮耀，更祝福他在大學能有更好的成就。

農經科主任吳美琪主任說，劉昆紘從小喜歡農業,國中會考以優異的成績進入農場經營科。3年來檢定考、專題討論,全國技藝競賽,農友實習,都努力參與，一步一腳印,把農業的技術全部學會，獎學金也拿不斷。升學選森林系，是想日後能應用所長,進一步為台灣的森林環境,做更大的努力!

野生動物保育科科主任郭國偉主任說，陳怡暹在進入內農野保科就讀前一年，就曾經由屏東鳳凰扶輪社遴選，遠赴南美洲巴西當交換學生一年，在異國語言與文化薰陶下，對於人生視野拓展頗有提升。由於對動物飼育、照護有極高的興趣，家裡養了不少動物，加上家裡從事肉品加工及批發，而她在內農3年成績保持穩定，繁星計畫以全校校排名第一名錄取屏科大動物科學與畜產學系，為校爭光。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／徐巧芯爆「賴惠員論文抄襲」！　已向中正大學檢舉
快訊／一夜大雨狂進補！　明德水庫逼近滿水位
快訊／日氣象廳宣布：瑪娃已轉「強烈颱風」！　路徑曝光
北市保時捷莫名停路中！　警急破窗救人一看傻眼
航班滯留高雄機場過夜！　乘客住宿、車資「星宇全埋單」
鋒面「轟遍全台」只花8小時！　今雨停轉冷
倒債7千萬爽炫富！　「台灣第一媽媽包」創辦人回應了
超商浩克新片流出！　員警「K完人拍照」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

自用住宅3萬元補助 6月上路　黃偉哲：提供中低薪房貸族實質幫助

天乾物燥露天燃燒野草造成台南空氣惡化　市府召開會議擬對策

國中迷上控制電路　內埔農工郭睿嵐繁星錄取雲林科大

暴雨強襲北台灣！新北老舊建築「外牆倒塌」　里長發布緊急通知

警政署長黃明昭視察台東縣警察局　肯定掃黑與打詐成效

花蓮第2波「禮讓行人」專案啓動　擇定50處路口謹慎執法

sa’icelen說族語 我+1 　第2屆原住民族語創意隊呼開始報名

社區防暴宣講師中階培力　五手足攜手投入台南社區防暴工作

南投職業領航員計畫第8年　同德高中名家指導國中美眉美容課程

屏東檢警召開座談　強化合作打詐制暴作為

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

非洲網紅深情翻唱《黃昏》　發音標準+渾厚嗓音網讚翻

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

夏姓地政士父子現身！　「出動6刑警」陪同出庭

自用住宅3萬元補助 6月上路　黃偉哲：提供中低薪房貸族實質幫助

天乾物燥露天燃燒野草造成台南空氣惡化　市府召開會議擬對策

國中迷上控制電路　內埔農工郭睿嵐繁星錄取雲林科大

暴雨強襲北台灣！新北老舊建築「外牆倒塌」　里長發布緊急通知

警政署長黃明昭視察台東縣警察局　肯定掃黑與打詐成效

花蓮第2波「禮讓行人」專案啓動　擇定50處路口謹慎執法

sa’icelen說族語 我+1 　第2屆原住民族語創意隊呼開始報名

社區防暴宣講師中階培力　五手足攜手投入台南社區防暴工作

南投職業領航員計畫第8年　同德高中名家指導國中美眉美容課程

屏東檢警召開座談　強化合作打詐制暴作為

拿勝投急著慶祝　韋蘭德粗暴中斷隊友訪問：麥擱問了啦！

「HONDA新旗艦房車」預告現身！Accord兄弟車搭1.5渦輪、2.0油電

22歲女護理師遭撞飛躺ICU！後方轎車逆向闖禍　她差30秒就到家

準備搶票！台東熱氣球嘉年華6／30登場　限時2天開賣繫留體驗票

「地表最強投」終於出好消息　迪格隆牛棚順利！可能直接歸隊

湖人背水一戰將低迷羅素移出先發　詹皇半場轟31分怒推戈登

快訊／22％相似度！徐巧芯爆「賴惠員論文抄襲」　已向中正大學檢舉

實惠海鮮餐廳隱身柑仔店？120元海鮮炒麵給料豪邁、薑爆小卷必吃

快訊／苗栗一夜大雨蓄水量狂進補　明德水庫緊急調節性洩洪

陳歐珀退選無法止損？　沈富雄：商界攀關係很少跨派系

誤以為媽ㄋㄟㄋㄟ是跑道　萌妹拿玩具大力來回移動

地方熱門新聞

暴雨強襲北台灣！土城老舊建築外牆倒塌

蔡培慧爭取興建名間輕軌和水里通日月潭纜車

屏高中生闖美奪世界機器人大賽金牌

新北破獲非法養禽場　最高罰330萬

牛煦庭狠批鄭文燦任內「三光」行為

「龍潭市場」改造完工　融入客庄元素

花蓮第2波禮讓行人專案啓動　50處路口謹慎執法

女教師遭撞死　丈夫擬告屏科大

繡球花盛開　新北網美打卡賞花景點

自用住宅3萬元補助 6月上路

工讀27天薪3萬8　台電門諾暑期希望種子招募中

內埔農工郭睿嵐繁星錄取雲林科大

我在風裡面　女騎士遇龍捲風嚇壞

五手足攜手投入台南社區防暴工作

更多熱門

相關新聞

新台灣農業之光　屏科大見證水稻大幅提高有效分蘗技術

新台灣農業之光　屏科大見證水稻大幅提高有效分蘗技術

屏東科技大學農園生產系與全盈生技股份有限公司，於今（16）日在該校綜合大樓，共同舉辦「植物生長劑對水稻生長與產量之影響研究暨水稻支支出穗栽培技術成果」發表會。經調查後發現該技術可提高34%的有效分蘗數，後續可針對稻米的理化特性與品質再進一步分析。

美和科大護理系加冠典禮　王建臺：上下一心

美和科大護理系加冠典禮　王建臺：上下一心

大黑熊突出現在眼前　校長嚇瘋狂逃

大黑熊突出現在眼前　校長嚇瘋狂逃

中一中「烯環鈉」爆歧視！事發班級聲明曝

中一中「烯環鈉」爆歧視！事發班級聲明曝

小學校長開槍搶劫3死　維持死刑判決

小學校長開槍搶劫3死　維持死刑判決

關鍵字：

技職繁星內埔農工內農校長張世波郭睿嵐

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

一躺下就睡死是警訊！7題秒測「有沒有睡眠債」

馬陸大軍狂竄！　眾人驚「大地震前兆」

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

愛愛到一半突軟？她警告「1個動作」害陽痿

即／大雨亂航班！飛機降落5次旅客狂吐

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

即／大雷雨狂灌　桃竹深夜發淹水警報

「闖民宿打飛機」遭起底是醫生！新郎急關版　網幫高調

班傑曝分手劉雨柔原因：沒有心理準備會結束

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面