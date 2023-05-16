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新台灣農業之光誕生！　屏科大見證水稻大幅提高有效分蘗技術

▲屏科大農園系趙雲洋副教授(左)、全盈生技謝宏政總經理共同與田間水稻實驗成。(圖／屏科大提供)

▲屏科大農園系趙雲洋副教授(左)、全盈生技謝宏政總經理共同與田間水稻實驗成。(圖／屏科大提供)

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學農園生產系與全盈生技股份有限公司，於今（16）日在該校綜合大樓，共同舉辦「植物生長劑對水稻生長與產量之影響研究暨水稻支支出穗栽培技術成果」發表會。經調查後發現該技術可提高34%的有效分蘗數，後續可針對稻米的理化特性與品質再進一步分析。

▲屏科大農園系趙雲洋副教授(左)、全盈生技謝宏政總經理共同與田間水稻實驗成。(圖／屏科大提供)

▲屏科大農園系趙雲洋副教授(左)、全盈生技謝宏政總經理共同與田間水稻實驗成。(圖／屏科大提供)

屏科大張金龍校長表示，減碳為全球共同的目標，水稻產業是人類重要的糧食及經濟來源，如何兼顧經濟及永續，是未來關鍵的世界趨勢，校方希望將更多友善環境的耕作方式，實際在田間應用，這次與全盈生技合作，使用植物生長劑提升水稻產量，可以看到對比兩組田間實驗的成果差異，有助於提升產量與產值，期待未來能串連更多產官學研，大家一起共同為減碳永續發展努力。

全盈生技謝宏政總經理說，該技術能使水稻植株強健，誘發水稻支支出穗，不同分蘗齊出穗與降低未成熟率等優勢而提高產量，是否可同時提升稻米品質，就交由屏科大的團隊繼續研究。

農園系趙雲洋副教授指出，目前水稻慣行農法施用過多化肥與農藥，對栽培環境影響極大。農藥破壞田間生態系、肥料反會使水稻病害更加嚴重。這次配合全盈生技公司多年研發技術，可讓出穗的技術增加34%有效分蘗率，不但使水稻可提前抽穗，更可使前後批的分蘗同時出穗與開花使抽穗期一致。預期可以減少未熟粒並提升稻米品質。

未來可透過更多科技農業的栽種技術、無人載具等新式農法，將此支支抽穗的技術應用於產業界，配合友善農法栽培，不僅可提高水稻產量與品質，增加農民收益，更朝向「淨零永續、生態保育、暖心農村」的目標邁進。

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