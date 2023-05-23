曝郭台銘拚到吊點滴　黃光芹談國民黨「局中局」：一路詐騙

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘爭取代表國民黨參選2024失利，雖已公開恭喜被徵召的新北市長侯友宜，並表達支持，但仍難平藍營分裂之音。資深媒體人黃光芹連日揭露國民黨提名內幕，22日更透露郭台銘為拚選舉，73歲的他身體不堪負荷，深夜還到急診打點滴，直言國民黨設了局中局，一路詐騙郭台銘。

黃光芹在《新台灣加油》說，2月10日郭台銘發文「剩蛋快樂」，結果一天就轉了，她覺得很奇怪，其實那時候就有國民黨秘書長黃健庭的角色，而黨主席朱立倫也曾到郭家，很早就說過，侯友宜上來他什麼都沒有，大家都知道他們有心結。到了2月16日，郭台銘說完年輕氣盛後，原本還有準備正式道歉聲明，但後來他出手什麼東西都被按下來，一按長達40天，不能有任何動作，國民黨說是為他好、保護他，這樣公平嗎？

黃光芹指出，4月5日是郭台銘翻轉的關鍵時期，他訪美回來，決定不再受國民黨智庫掣肘，說開弓沒有回頭箭，所以返台就有記者會，但棍棒馬上4月13日就打下來，黃健庭直接說是侯友宜了，還提到3階段。

黃光芹透露，為何郭台銘盡信黃健庭？因為兩人過去相處過，而黃健庭多少次在郭家抓著郭台銘手說朱立倫支持他？朱立倫還常傳達出一個訊息，就是他有辦法，現在才知道那辦法就是黑箱。

黃光芹指出，郭台銘73歲，沒選舉過，為了這次拚到深夜急診打點滴。黃光芹問國民黨，民調如果不是黑箱為什麼不敢公布？第二，國民黨什麼時候還要參考坊間民調？還沒有參考完全？第三，初選應該要找當事人討論幾號初選，民調要做到最接近，但這些都沒做到，最後，徵詢立委、縣市長還有社會賢達？這點讓人質疑，民調不行你用坊間民調稀釋，稀釋不成又靠徵詢。

面對黃光芹的指控，黃健庭20日受訪說，「我覺得，我們從頭到尾沒有騙郭董事長的動機跟理由」，騙郭台銘沒有任何一人會有好處，「從頭到尾我們就希望幫助他，然後讓他更好」；在這個競爭中，郭台銘跟侯友宜各自努力，「不但他們兩個都更好，整個國民黨都更好，真的從頭到尾就是我們的用心」。