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瑪娃估明轉強颱　最快可能影響時間曝

（圖／翻攝日本氣象廳衛星雲圖）

▲氣象局觀測，瑪娃今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方3050公里海面上。（圖／翻攝日本氣象廳衛星雲圖）

記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象局最新預報，中度颱風瑪娃最快周三將成為今年第一個強烈颱風。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則表示，周日之後有可能會開始受到瑪娃颱風外圍環流的影響，北部、東半部地區降雨的機會提高。

吳聖宇在臉書說，目前瑪娃颱風正在接近關島，強度有可能進一步發展為強烈颱風，路徑預報上仍是會逐漸往菲律賓東方海域靠近，大約周五、周六來到菲律賓以東之後，太平洋高壓可能會慢慢減弱，颱風路徑逐漸開始北轉的機會較高。

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▼最新颱風路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇表示，但是目前還很難估計北轉的時間點跟角度，由於這個颱風的範圍不小，因此如果北轉較晚，仍可能會對台灣的天氣有所影響，周日開始一直到下周一、下周二的天氣，可能都還是要看颱風接近的程度而定。

吳聖宇提醒，如果有安排活動的話，務必要多留意後續的颱風消息，海面上可能會先受到影響，尤其是颱風長浪的部分有機會提早接近，後續如果有要到海邊、海上活動的話也要特別注意。

氣象局預報員廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，瑪娃今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方3050公里海面上，持續增強中，以北北西方向移動，周三是觀察關鍵，颱風會開始轉彎，由北北西轉西北西，偏向一路往西，屆時要看實際往西的分量如何，預估周六之後是比較能影響到台灣的時間，還要再觀察。

根據氣象局最新資料，預測瑪娃在未來24-36小時，近中心最大風速每秒將達到51公尺，跨過強颱門檻，也就是說，最快周三將成為今年第一個強颱。

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