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今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲中颱瑪娃持續增強中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

17縣市豪大雨特報，北部今日（23日）高溫大降13度！中央氣象局預報員廖經翔表示，中度颱風瑪娃周三開始轉彎，要看屆時實際往西的分量多少，會不會影響台灣，還要再觀察。而根據氣象局最新預報，瑪娃最快周三將成為今年第一個強烈颱風。

（圖／氣象局）

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▲▼今受到鋒面影響，全台有雨。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

中央氣象局今天（23日）早上6時半，對17縣市發布「豪大雨特報」。

►豪雨特報：

苗栗縣、屏東縣

►大雨特報：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣

廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天鋒面通過加上東北季風增強，北部轉涼，清晨西半部有短暫陣雨或雷雨，並容易有短延時強降雨；鋒面白天來到巴士海峽，降雨較趨緩、範圍較局部，中南部和花蓮、台東雨勢仍明顯一些。氣象局觀測，台北周一最高溫來到35度，今預報僅22度，降幅達13度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

廖經翔說，東北季風周三減弱，北部氣溫開始回升，一直到周六，花東有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；周日、下周一基隆北海岸、東半部和恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

廖經翔表示，中颱瑪娃今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方3050公里海面上，持續增強中，以北北西方向移動，周三是觀察關鍵，颱風會開始轉彎，由北北西轉西北西，偏向一路往西，屆時要看實際往西的分量如何，預估周六之後是比較能影響到台灣的時間，還要再觀察。

根據氣象局最新資料，預測瑪娃在未來24-36小時，近中心最大風速每秒將達到51公尺，跨過強颱門檻，也就是說，最快周三將成為今年第一個強颱。

出版：05：41

更新：06：51

▼最新颱風路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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