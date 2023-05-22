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雙城論壇若違法「陸委會可阻止」　蔣萬安酸賴清德兩岸立場「變3次」

▲▼台北市長蔣萬安赴市議會專案報告,右為台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇將於7、8月舉辦，民進黨台北市議員們22日猛攻，台北市長蔣萬安曾承諾共機不擾台才辦雙城，蔣萬安則不斷反嗆，總統蔡英文、副總統賴清德都稱願意跟對岸展開對話。蔣萬安酸說，賴清德的立場「我不是很清楚」，因為對方曾說台獨固然是民進黨主張，後來又說自己是「務實台獨工作者」，結果前幾天卻稱不必另行宣布台灣獨立。

蔣萬安22日上午赴議會進行專案報告，內容包括財政紀律、長照政策、台北上海雙城論壇等，只見民進黨議員們包括何孟樺、林延鳳、陳怡君、王世堅等人在內，不斷猛攻雙城論壇議題，蔣萬安則一改過往溫柔形象、罕見動怒，不斷以蔡英文、賴清德、行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦、陸委會等說法反嗆。

▲▼台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

而國民黨台北市議員則利用質詢時間，給予同黨的蔣萬安時間說明。汪志冰表示，歷屆雙城論壇，不管是大陸到台灣或台灣到大陸，是不是要經過陸委會批准？蔣萬安回應，都是依照相關規範、法律規定，並經過陸委會審核和提出申請，最後經過對方核准。

蔣萬安提及，北市府沒有超出陸委會給予的規範範圍，「我們依照中央法規提出申請，跟中央進行溝通，也會保持聯繫，經過中央陸委會或相關主管機關同意之後，才會進行雙城論壇舉辦。」

汪志冰認為，蔣萬安的說法聽起來像是在指，如果中央覺得台北市官員不宜到上海，或不歡迎上海人到台灣，陸委會可以進行阻止？蔣萬安則點頭回應，如果有任何違法狀況，陸委會不會放行，也不會准許。

汪志冰說，前台北市長柯文哲自稱「墨綠」，但8年期間排除任何萬難，就算被民進黨議員罵檳榔、西瓜，還是堅持不中斷雙城論壇的機會，今天不管蔣萬安家庭因素問題，蔣萬安就是以市長身份到上海或歡迎上海團來台。

隨後，汪志冰再問，蔣萬安剛剛提到民進黨的總統參選人賴清德，「你跟賴清德對於兩岸交流部分，有哪些地方一樣？哪些地方不一樣？」蔣萬安說明，自己的立場非常清楚，就是堅定捍衛中華民國主權，守護台灣民主自由法治，「這態度非常清楚」。

被問到是不是跟賴清德立場一樣？此時蔣萬安酸說，賴清德的立場，「我不是非常清楚。」因為賴清德在2014年說台獨固然是民進黨的主張，當時是一名台獨主義者，後來2017年擔任行政院長時，到立院表達自己是「務實台獨工作者」，結果前幾天卻稱，「台灣是主權獨立國家，不用再宣布台灣獨立。」所以賴清德的立場，可能得由對方對外表述。

▼國民黨台北市議員汪志冰。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市議員汪志冰質詢。（圖／記者湯興漢攝）

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