影／賴清德探班「偶像」郭子乾烙客語　「客家精神就是台灣精神」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日積極學習客家話，補強客家票源，日前前往新竹縣參香時，全程以海陸腔客語致詞，讓支持者相當感動。有趣的是，民進黨客家部22日下午開設客家課，找來知名台劇「茶金」的客語老師，知名藝人郭子乾也驚喜現身，兩人同框用客家話話家常，引發現場哄堂大笑。

▲郭子乾（右）與賴清德（左）今天在民進黨中央黨部相見歡。（圖／民進黨提供，下圖同）

為推廣客語學習，民進黨客家部今天黨中央開客語課，找來「茶金」劇組客語海陸腔指導老師張春泉、四線腔客語老師王旻瑛，郭子乾也驚喜現身，分享學習客語及用客語演戲的心路歷程，而來黨部開黨務主管會議的賴清德特別繞道來「探班」，與郭子乾用客語互動，現場笑聲不斷。

賴清德表示，今天有一個內心的秘密要跟大家報告，其實郭子乾是自己的偶像，也對郭子乾非常欽佩，「因為他演什麼像什麼」；郭子乾以「人生很難預料，沒有辦法想到60歲還能當男主角」，這句話來鼓勵年輕演員，讓自己看了也很感動，因為這樣的感召力量，帶動整團劇組都表演得非常好。

賴清德表示，「茶金」這部戲讓大家更了解茶產業對台灣的重要性，並且了解到客語海陸腔的典雅，以及客家文化的重要性。另外，他從劇中也學到「膨風茶」（指被小綠葉蟬咬過的茶葉），本來外表看起來不是很好的茶，可是經過客家鄉親的處理過後，反而變成最高級的茶，這就是客家精神，面對困境便轉為順境，甚至帶來更多的利益，這樣的客家精神非常令人欽佩。

賴清德也強調，「客家精神就是台灣精神」，台灣未來會面臨許多的困難，但是只要發揮這種精神，相信台灣一定可以把挑戰變成進步的動力，希望大家一起來努力。

郭子乾會中分享一段小故事說，約莫在8年前，仁德車站前一場舞台劇的演出，當天下著大雨，時任台南市長的賴清德主席，穿上雨衣從頭欣賞到底，還上台親自講解，可見對藝文活動的重視，希望賴未來能夠繼續支持文化影視產業，拍出更多更好的作品，提高客家、甚至台灣的能見度，讓台灣影視作品在國際能夠發光發熱；還現場加碼模仿起賴清德主席，獲得滿堂彩。

客家部主任蔣絜安提到，民進黨政府非常用心，多年來重視客家族群，讓原本被定位為方言的客家話，提升成為國家語言，讓民眾可以說自己的母語，未來民進黨中央會繼續推動優質的客家政策，讓客家語言及文化永續傳承。