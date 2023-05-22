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醫美診所判賠枉死美容教母371萬　法官認定醫害命　還毀病歷滅證

▲▼「The Body Shop美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟驟逝，公司由兒子曾峙屏接手經營。（圖／翻攝美體小舖臉書）

▲「The Body Shop美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟。（圖／翻攝美體小舖臉書）

記者黃哲民／台北報導

美體小舖The Body Shop台灣區創辦人黃慧娟2021年到北市法漾診所做醫美，突然昏迷送醫，搶救70天仍不治，黃女獨子告診所負責人傅仰曄與護理師林庭玉連帶求償500萬元，傅男2人否認為黃女做任何醫療行為，推稱黃女死於自身心臟病發，台北地院審結認定傅男2人從事密醫行為，非法對黃女做侵入性治療還丟棄黃女原始病歷掩飾實情，判2人連帶賠償371萬餘元，可上訴。

判決理由指出，傅仰曄為法漾診所實際負責人，本身無醫師執照，而是找1名熊姓合格醫師掛名診所負責人，林庭玉雖有合格護理師證照，但在黃女休克昏迷送醫後，因害怕後續責任，林女丟棄黃女原始病歷資料，並配合傅男偽造黃女到診所的「客戶諮詢表」等文件，傅男藉此宣稱診所沒有黃女的病歷。

法官認為，傅男2人滅證與偽造文書舉動不但被刑案起訴審理中、另被台北市府衛生局裁罰，更使黃女獨子本件提告無從鑑定黃女究竟接受何種侵入性醫療，傅男2人已違反誠信原則，構成《民事訴訟法》故意妨害對方當事人使用證據情形，不僅可據此認定黃女獨子主張的求償事實為真，且傅男在刑案坦承曾幫黃女施打玻尿酸、胎盤素、肉毒桿菌與埋線等。

至於傅男2人辯稱法醫鑑定研判黃女死於自身心臟病發，跟他們2人有無對黃女執行醫療行為無關，法官指黃女事發後急救病歷記載顯示，黃女沒有心肌梗塞、主動脈剝離或心律不整，但有嚴重缺氧性腦病變，預測缺氧30分鐘以上。

法官認定傅男2人不具醫師資格，對黃女不法進行侵入性醫療行為，造成黃女身體、健康權益受損，且事發至過世之間70天從沒醒來，黃女精神確實受到極重大痛苦，由於黃女獨子在母親過世前以母親之名提告，並在母親過世後以繼承人身分承受訴訟，法官據此判決傅男2人連帶賠償黃女醫療費、看護費、工作薪資損失與精神慰撫共371萬餘元，可上訴。

▲▼「The Body Shop美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟驟逝，公司由兒子曾峙屏接手經營。（圖／翻攝美體小舖臉書）

▲「The Body Shop美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟驟逝，公司由兒子曾峙屏接手經營。（圖／翻攝美體小舖臉書）

黃慧娟生前於1988年引進英國保養品牌「THE BODY SHOP」，被媒體譽為台灣美容界教母，年收入逾300萬元。2021年7月23日下午4點多，黃慧娟在台北市中山區的法漾醫美診所內昏倒，經救護車送往台北馬偕醫院，急救17分鐘恢復呼吸心跳但持續昏迷，同年9月30日仍不治。

傅男2人聲稱黃女當天到診所洽談購買珠寶事宜，談完後，黃女說要做護膚保養，到洗手間更衣遲遲沒出來，查看赫見黃女昏倒在地，趕緊做CPR、施打靜脈注射並打119叫救護車，當天並沒對黃女做任何醫美治療。

傅男2人所涉過失致死罪嫌，因檢方認為查無事證顯示黃女曾在法漾診所接受侵入性治療，加上法醫鑑定研判黃女因心臟結構引發心因性休克、自然死亡，因此將2人不起訴，經高檢署發回續查，仍由台北地檢署調查，但傅男2人被查出偽造黃女治療紀錄、掩飾成「臉部保養」、「保濕」等，涉犯《醫療法》等罪嫌，北院一審將於本周四（25日）宣判。

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