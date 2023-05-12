美魔女「激活回春」私處被燙傷腫痛　怒告醫護2度慘敗超崩潰

▲一名美魔女在「激活私密處」療程中遭儀器燙傷，她怒告醫師與護理師卻獲不起處分，她不服結果提出再議。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者劉昌松、蔡怡萍／台北報導

一名美魔女為了重拾「妹妹」的水潤美麗，到北市一家醫美診所接受「女性私密激活課程」，但私處卻在儀器輔助治療過程中，因溫度過高導致燙傷，美魔女認為醫師沒有親自操作儀器，而是交由不具醫師資格的護理師操作才造成傷害，憤而提告醫師及護理師。但檢察官調查認定，護理師可以依照醫囑使用儀器，過程中也沒違規、失誤，將醫師及護理師不起訴處分，美魔女提起再議後也被駁回。

根據調查，這名愛漂亮的美魔女平時就會注重身材保養，但由於已屆更年期，「妹妹」出現乾澀不舒服等問題，為了找回自信與幸福，她前往北市一家知名醫美診所，砸錢購買「女性私密激活課程」3個療程，由蘇姓醫師為她進行診療，並說療程中會使用先進的「萬適美可攜式綜合治療儀」，為私密處重拾光采。

但美魔女躺上床開始療程時，由一名侯姓護理師接手，依照醫師指示將治療儀穿戴在她的下身，不久後她覺得貼著儀器的地方出現腫痛不適，她向護理師反應，並緊急將儀器取下，就發現剛剛私密處與儀器接觸的部位有燙傷跡象，氣得質問護理師與醫師。

美魔女質疑，為何不是醫師親自施作儀器，而是讓不具醫師資格的護理師操刀，害她變美不成反被燙傷，雙方進行調解但破局，美魔女因此向醫師、護理師提告傷害罪與違反《醫師法》。

檢察官調查，該診所使用的「萬適美可攜式綜合治療儀」，在衛福部醫事審議委員會鑑定後，確認是可以在有醫囑的情況之下、交由護理人員操作，不須親自經醫師之手，而該名護理師全程都有依照醫師指示，在符合醫療常規的前提下操作儀器，並無過失情形，因此檢察官查無2人違反《醫師法》、與觸犯傷害罪的嫌疑，處分不起訴。

美魔女得知結果心有不甘，向高檢署提起再議，近日高檢署認為地檢署調查已完備，駁回美魔女的再議聲請。