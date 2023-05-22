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快訊／美容教母打玻尿酸昏迷70天亡　診所「2密醫」判賠371萬

▲▼「The Body Shop美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟驟逝，公司由兒子曾峙屏接手經營。（圖／翻攝美體小舖臉書）

▲台灣「美體小舖」創辦人黃慧娟驟逝，公司由兒子曾峙屏接手經營。（圖／翻攝美體小舖臉書）

記者黃哲民、郭玗潔／台北報導

「美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟前年到法漾診所施打玻尿酸後，突然倒地昏迷，送醫急救約70天不治，檢察官查出，診所傅姓負責人、林姓護理師2人都沒有醫師執照，卻執行侵入性美容醫療，事後還在治療紀錄偽填「臉部保濕」，依違反《醫師法》等罪起訴。民事上黃女的獨子也向診所求償500萬，台北地院審結，判診所傅、林兩人應連帶賠償371萬元5190元。可上訴。

黃慧娟1988年引進英國保養品牌「THE BODY SHOP」，被媒體譽為台灣美容界教母，黃的獨子曾峙屏先前接受《ETtoday東森新媒體》採訪時表示，母親從2008年到2021年去醫美20幾次，都是去法漾，也給了法漾支票、現金總共80多萬元，法漾卻說那是母親向法漾負責人買珠寶的錢。

曾峙屏並怒控，家人在事發後想了解母親的就診情形，診所卻說只有做美白保濕，「全部一模一樣的字，從頭寫到尾，(字跡)都很整齊，一般病例都舊舊的，他(病歷紙)是全新的，讓人懷疑試圖在隱瞞實情。」

全案發生於2021年7月23日下午，黃慧娟在台北市中山區的法漾醫美診所內昏倒，經救護車急送台北馬偕醫院仍陷入昏迷，9月30日宣告不治，黃慧娟的兒子曾峙屏提告，指控法漾傅姓負責人、林姓護理師，涉嫌過失致死等罪嫌。

刑事部分，全案在檢察官首度調查後，認為查無事證顯示黃慧娟曾在法漾接受侵入性治療，法醫研究所鑑定結果也研判，黃慧娟是因心臟結構問題，引發心因性休克，死因為自然死，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴傅、林，曾峙屏不服提起再議，目前過失致死案部分已經發回台北地檢署重新調查中。

在此同時，檢察官另案查出，傅與林都沒有醫師執照，卻從2020年3月起，到2021年8月5日為止，先後對黃慧娟以及另1名林姓女子聲稱，可以幫忙施打玻尿酸、胎盤素、肉毒桿菌、施做埋線等，黃和林女為了保持良好體態而接受這些醫美療程。

一直到黃慧娟發生意外死亡後，傅才指示林姓護理師，將黃女的治療紀錄單、療程明細表內的治療項目、參數與劑量，偽填成「臉部保養X1」、「保濕20000」等不實內容，檢察官調查後，依違反《醫師法》、業務登載不實等罪將2人提起公訴。

▲▼美體小舖創辦人黃慧娟獨子質疑，法漾診所的手寫病歷紀錄疑涉竄改。（圖／家屬提供）

▲黃慧娟獨子質疑，法漾診所的病歷紀錄筆跡都一樣，是造假的。（資料照／家屬提供）

民事部分，曾峙屏提告求償500萬元，台北地院判定診所傅姓負責人、林姓護理師為黃女治療，和她的死亡有因果關係，兩人應連帶賠償371萬元5190元，全案還可上訴。

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