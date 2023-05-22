響應成年禮金！7千席「青年席位」只要300元　還有300場文化幣5折

▲國家表演藝術中心三館一團，推出「青年席次」等方案響應成年禮金。（圖／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

「文化成年禮金」上路倒數2週，國家表演藝術中心今（22）日宣告響應政策，三館一團開出近7千席300元「青年席位」，並祭出近300場主辦節目與活動使用文化幣可享5折，還加贈駐店消費抵用券或專屬禮物，刺激青年走進表演廳和劇場，接觸表演藝術。

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▲文化部部長史哲帶領三館一團總監，一同宣告國家表演藝術中心為青年推出成年禮金加碼方案。（圖／兩廳院提供，下同）



文化部「成年禮金」將於6月6日正式開放領取，18歲至21歲青年皆可獲得1200點文化幣，預估近百萬青年符合領取資格。「國家表演藝術中心」三館一團國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心、NSO率先響應政策，一口氣推出三種優惠配套。

其中「青年席位」每席票價只要300元，目前共開出近7千席。而三館一團主辦節目與推廣活動，使用文化幣全額付費，還可享限量5折優惠；同時，使用文化幣購買館團主辦節目，加贈該場館駐店消費抵用券或專屬禮物，希望吸引青年多親近表演藝術。

▲國家兩廳院藝術總監劉怡汝分享，嘗試透過表演藝術影響青年族群，是兩廳院一直以來的努力目標。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝提到，嘗試透過表演藝術影響青年族群，是兩廳院一直以來的努力目標，在節目也力求多元，2023下半年諸如「新點子實驗場」吸納青年藝術家的嘗試欲望，試圖走在時代前端；「兩廳院夏日爵士」集結國內外大師帶來爵士饗宴，並藉此培育臺灣年輕樂手；而「秋天藝術節」關注議題，打開與社會、世界對話的渠道。

搭配成年禮金，希望提供青年們廣泛的選擇，深耕自己的品味與喜好。像是作為兩廳院品牌保證的「廳院選」系列節目，都是值得一看、聽的選擇，雲門舞集藝術總監鄭宗龍將攜手Perfume演唱會御用視覺創作者真鍋大度，帶來雲門50周年慶祝作品《波》，以及英國大提琴家Steven Isserlis《史蒂芬．伊瑟利斯大提琴獨奏會》等都非常推薦。

▲臺中國家歌劇院藝術總監邱瑗也強調，年輕族群一直是歌劇院藝術教育及推廣的重點對象。

臺中國家歌劇院藝術總監邱瑗也強調，年輕族群一直是歌劇院藝術教育及推廣的重點對象，即將在7到9月舉辦的「NTT夏日放／FUN時光」系列，是最適合各年齡層欣賞的節目。而歌劇院所有主辦節目除了學生購票優惠外，還有中臺灣超級學生方案、優遊臺中學，都是「以經濟艙價格坐頭等艙座位」的特別待遇。

為讓成年禮金達到最好的效益用途，歌劇院特別推薦兩檔年度大型國際製作：音樂劇《三劍客》及歌劇《灰姑娘》。前者歌舞喧鬧、豪勇鬥劍，是俠義熱血劍客的情誼；後者華麗舞台、充滿設計感的服裝，是部現代感十足的繽紛童話書，最適合首次進劇場的青年觀眾。

▲衛武營藝術總監簡文彬也提到，衛武營從2016年起就陸續推出青少年戲劇營、藝企學、劇場藝術體驗教育計畫等活動。

衛武營藝術總監簡文彬也提到，作為「眾人的藝術中心」，要讓藝術活動更貼近大眾生活，吸引不同世代多元族群親近藝文。針對年輕族群，衛武營從2016年起就陸續推出青少年戲劇營、藝企學、劇場藝術體驗教育計畫等活動，提供青年學子多元管道接觸藝術，持續培養新世代的藝文人口。

而今年下半年，衛武營推出國際共製的經典德語歌劇《魔彈射⼿》、睽違13年再度來臺的國際知名劇場導演托瑪斯．歐斯特麥耶與柏林雷寧廣場劇院的《暴力的歷史》。透過成年禮金的青年席位、5折購票優惠、駐店消費抵用券等專屬方案，期望讓年輕朋友們有更多機會接近藝文。

國家交響樂團執行長郭玟岑表示，NSO在音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）的策劃下，不僅推動了多項臺灣青年音樂人才培養計畫，也精心安排多位國際樂壇新星，與NSO一同迎接新樂季的豐富主題。包括年輕但技藝超群、默契十足的盧卡斯．尤森和亞瑟．尤森（Lucas & Arthur Jussen）兄弟，以及2021年蕭邦國際鋼琴大賽的金獎得主劉曉禹。