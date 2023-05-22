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4女輪流侍寢！90歲翁月給9萬生活費　「她成功上位」後竟消失了

榮民伯伯被詐光棺材本。（示意圖／PIXABAY）

▲榮民伯伯被詐光棺材本。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

高齡長者要小心愛情詐騙，別被詐光棺材本。一名退休伯伯周旋4女之間，最後情定一名同鄉女，正當以為遇到真愛，沒想到對方卻在婚後跑了，原因超現實。

資深媒體人洪素卿在《震震有詞》表示，一名90歲退休榮民伯伯日前遇到湖南同鄉，覺得對方聽得懂他的腔調，還會到家裡做湖南菜給他吃，因此往來非常頻繁，之後2人漸漸有了親密接觸，展開年齡差很大的戀愛關係。

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婚後女生就消失了。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

▲洪素卿表示，婚後女生就消失了。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

洪素卿透露，伯伯認為女方對他很好，決定每月給9萬生活費，沒想到這名女子吃好逗相報，陸續介紹其他女子來，因此後續就有了第2個、第3個；到了第4個，伯伯覺得彼此心靈相通，一定要永遠在一起，便結婚了。

洪素卿說，怎料到結婚後，伯伯的兒子發現人居然不見了，原因竟是結婚之後伯伯如果過世，她仍有一半的遺產可以領，「再來幹嘛？所以從此就再也吃不到家鄉菜了。」

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