城隍大駕夜巡！橋下陰氣很重驚見婚紗照　專家揭生人2禁忌避煞

▲全臺首邑縣城隍廟等大駕都會夜巡除煞安境保民，但要注意不要觸犯禁忌，以免惹禍上身。（圖／謝奇峰老師提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南府城是全國廟宇最多的縣市，尤其王爺等神尊聖誕前，常可見其大駕夜巡守護境內平安，全臺首邑縣城隍廟大駕入夜後，經常夜巡轄境護佑平安，20日晚上特前往市區1處陰氣很重的橋樑下捉鬼除煞，驚見有一組舊的婚紗照，台南府城文史工作者謝奇峰老師指出，大駕夜巡除煞辦事，民眾切不可抱著看熱鬧的心態跟看，更不可呼喊名字，以免被衝煞而惹禍上身。

謝奇峰老師指出，「大駕」早期稱大輦，也稱神秘轎。由前後四人所肩扛的籐製神轎，是神明出外巡狩綏境靖安「辦公事」乘坐的轎子，配合「問事」之人，會以前進後退來表示是、否之意，以快速輕便敏捷著稱。扛大駕的轎班都必須經過特殊的訓練過後，才由神明定籤，方可上任。當神明出外「辦公事」之時，隨行的人員不可直呼真實姓名。大駕無轎頂，只以紅布覆蓋的神轎，方便機動，大街小巷可以巡視，但要帶有代天巡狩的神職方可，常在聖誕前一個月而觀大駕，巡視其轄區與巡營和爐下弟子。

謝奇峰老師說，台南除全臺首邑縣城隍廟外，許多王爺廟如西羅殿每在王爺聖誕前，都會出動大駕夜巡靖平境內以保平安，由於神明大駕有趨吉避兇、護境平安之意，民眾不用閃避，但切記不要好奇跟隨觀看大駕夜巡辦事及呼喊名字，以免惹禍上身。

謝奇峰老師說，除王爺廟外，全臺首邑縣城隍廟，因職司陰間治安，大駕入夜後常出巡轄境護佑平安，如以現代人較能理解的話，大駕就像警局的夜間巡羅警網、快速打擊部隊，對轄內有陰氣太盛或不乾淨的陰暗之處，如老屋、水地、暗巷、偏僻之地，可能「藏污納垢」之地，大駕都會去巡視除煞，匡靖平安。像20日晚上城隍大駕夜巡行經市區1座橋梁，即發現該處陰氣很盛，直衝橋下除煞，就是一個例子。

謝奇峰說，大駕如同警局的掃黑部隊，出去要帶有黑旗同行 轎邊有二部將，四邊掛有高錢，代表五營兵馬，兩側八卦窗上安有七星劍；像白沙屯媽祖的粉紅超跑，也是這種模式，大駕夜巡沒有固定的路線，有「需要」就會去。

謝奇峰提醒民眾，如見到各宮廟大駕在路口或陰暗處「作法」除煞，民眾切記不要好奇跟隨圍觀，以免在除煞的過程中，可能被「煞氣」衝到。此外，絕不可呼喊自己或他人的名字，因為大駕在除煞的過程，有可能「不好的」會趁亂脫逃，此時一旦有人呼喊名字，就會被會對知道身分，因而挾怨報復，這問題就大了，所以千萬要記得這些禁忌。

謝奇峰說，大駕夜巡除煞是保境安民，就像警察維護治安一樣，每次大駕夜巡都要動員至少20個轎班，且要有代天巡狩之職才能為之，一般廟宇難以做到，民眾見大駕出巡希望能心存尊重感謝，只要不觸犯禁忌之事，不會有事。

謝奇峰舉例說明，全臺首邑縣城隍廟，城隍廟大駕從13日起連續4週，每逢週六夜間出發，一直至縣城隍爺聖誕農曆4月20日（國曆6月7日）止，民眾可向縣城隍爺上香祈福，如想要問事或要請縣城隍爺主持公道的民眾，也可以把握機會。