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為何中國通膨放緩？ 　企業「不敢漲價」憂衝擊強勁持續消費力

▲大陸國家經濟技術開發區,山東膠州經開區,武漢經開區,鄭州經開區。（圖／CFP）

▲中國通膨放緩，企業不確定強勁需求是否持續，不願輕易漲價。（圖／CFP）

文／中央社

中國4月消費者物價指數（CPI）年增0.1%，創下14個月以來新低。英國經濟學人期刊解析，企業在不確定強勁需求是否持續的情況下不願輕易漲價，是導致中國低通膨的其中一項原因。

經濟學人（The Economist）稍早前針對中國3月CPI年增僅0.7%的情況作出分析。中國官方近日公布的4月CPI年增數據再降至0.1%，創2021年2月以來新低。

媒體將中國在COVID-19疫情後的重新開放視為今年最重要的經濟事件，但為何重新開放對物價的影響如此微弱？經濟學人指出，租金下降、油價下跌、勞工缺乏政府協助以及企業不輕易漲價是導致中國低通膨的原因。

經濟學人說，中國零售業銷售情況確實從去年低點強勁復甦，但相較於疫情前，僅為局部復甦而且並不平均，全面恢復需要時間。以房地產市場為例，今年的銷售情況、尤其大城市雖比去年底強勁，但仍遠低於2021年、甚至2020年。持續下降的租金導致了低通膨。

汽車燃料價格下降也是原因之一。中國大規模的重新開放原本應推高全球能源價格，延長世界其他地區對抗通膨的時間，但是隨著美國與歐洲陷入衰退、油價下跌，全球其他地方與通膨的拉扯抑制了能源價格，並因此延長了中國的低通膨。

此外，在COVID-19清零政策下，中國勞工幾乎未獲官方的直接協助，中國的勞動力供應因此並未像美國金融服務公司摩根士丹利（Morgan Stanley）經濟學家所指的「因過度轉移而扭曲」。

經濟學人指出，另個造成低通膨的原因是在不確定更強勁的需求是否持續之下，企業不輕易漲價。面對揮之不去的疑慮，中國經濟雖仍保持成長，卻可能因此導致低通膨。

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