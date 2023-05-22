陸封殺美光要廠商「停止採購」　網信辦：未通過網路安全審查

▲美光半導體。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸網信辦日前法對美光公司（Micron）在華銷售產品進行網路安全審查，結果於昨（21）日公布。經審查，美光公司產品被指對大陸關鍵資訊基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響國家安全，大陸網信辦稱，「按《網絡（網路，下同）安全法》等法律法規，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。」

▲美光西安工廠。（圖／翻攝百度）

《中新網》報導，此次對美光公司產品進行網絡安全審查，目的是防範產品網絡安全問題危害國家關鍵信息基礎設施安全，是維護國家安全的必要措施。中國堅定推進高水平對外開放，只要遵守中國法律法規要求，歡迎各國企業、各類平台產品服務進入中國市場。

據了解，美光科技是全球第三大存儲晶片巨頭，市佔率僅次於南韓兩大巨頭三星電子和SK海力士，也是美國唯一的DRAM製造商。

目前美光科技在大陸唯一的製造工廠位於西安，於2006年成立，負責美光DRAM顆粒封裝和測試及模組製造。數據顯示，美光西安2022年進出口總值達196.5億美元，突破歷年進出口總值新高。

大陸網信辦在3月31日曾發出公告稱，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網路安全風險，維護國家安全等，網路安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對美光公司在華銷售的產品實施網路安全審查。

對於此項結果，美光科技聲明指，已知悉上述消息，正在與中共中央網路安全和信息化委員會辦公室溝通並全力合作，同時，美光公司也堅持其產品在安全性上對客戶的承諾。