侯、柯皆喊當選赴立院國情報告　游盈隆：基於好意但缺乏憲法基礎

▲侯友宜、柯文哲皆喊出若當選將赴立法院進行國情報告。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統人選藍綠白皆已就定位，國民黨新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲兩人20日不約而同喊出，「若當選總統，要到立法院做國情報告，並接受全民監督」，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆則評論，現行憲法並沒有任何一條有此硬性規範或規定，主動權在國會，總統想去也不見得去得成，兩人的主張明顯缺乏憲法基礎，儘管可能是基於好意。

游盈隆指出，「總統每年應定期交付國會有關合衆國國情之報告」，這是美國憲法第二條第三節第一款的明文規定，歷任美國總統大扺都遵守此規定，但形式不一，直到1913年，總統威爾遜（Woodrow Wilson)才開啟了親自去國會殿堂發表演說，以爭取國會兩院對行政部門的立法支持，直到現在。

游盈隆表示，這兩人都主張若當選赴立院進行國情報告，侯友宜說「依照憲法規範」；柯文哲說「依照憲法規定」。他點出，問題是現行憲法並沒有任何一條有此硬性規範或規定，主動權在國會，總統想去也不見得去得成，「由此可見，侯柯兩人信誓旦旦的主張，明顯缺乏憲法的基礎，儘管二人可能基於好意，表達了一種態度。」

此外，游盈隆提到，從另一個角度看，美國是總統制，台灣目前是「半總統制」或「雙首長制」，憲政體制並不相同，因此會有不同的憲政運作，或許不少國人每年看美國總統去國會發表國情咨文，講到精彩處，常見朝野兩黨參衆議員起身熱烈鼓掌，久久不能停息，而生羨慕之心。

但他舉例，同樣的場景，如果搬到台灣，因為政治文化不同，國家認同分岐，統獨激烈對立，立法院政黨惡鬥又舉世聞名，到時候如果在野黨準備一堆東西，如審萊豬進口時，丟豬油、豬心、豬肺、豬腸、豬糞滿天飛，用來侍侯總統，必將轟動全世界。

游盈隆最後強調，「簡單地說，台灣今天已是一個民主、憲政、法治的國度，不是政治人物想怎樣就怎樣。」