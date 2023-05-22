「母單要結紮」會長候選人稱譁眾　律師看不到誠意：等社會教他

▲台大。（資料照／記者許敏溶攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台大經濟系系學會近日公布112年度正副會長選舉公報，其中陳姓與謝姓候選人提出充滿歧視的政見，引發外界狂轟。對此，律師呂秋遠認為，「別跟我說，他們是大學生不懂事」，言論自由不是這樣用的，如果學校沒教好，就讓社會教，「每個人在網路上的發言，都請負起責任」。

呂秋遠在臉書粉專上發文表示，這組候選人的政見充滿性別歧視和外貌歧視，包含兩人將跨性別認同者和狗歸為同類；覺得胸部小的女生要修國防必修課；性器官不大的男生應上家政課；22歲還母胎單身者應結紮；大學女生應穿高中制服上課；有處女情結，要求處女參加舞會；歧視軍人，禁止同學與職業軍人交往。

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▲台大經濟系學會選舉政見惹議。（圖／翻攝自Facebook／台大經濟系學會）

「別跟我說，他們是大學生不懂事！」呂秋遠直言，這兩個學生都已經成年了，不論是簽約、犯法，都應當負起責任，針對這種公開的誇張言論，就算是搞笑，也要負起以後被學校開除、被老闆拒絕任用的風險；若真這麼想，「那麼他們在過去十幾年來的性別教育，應該是徹底失敗的」。

呂秋遠也說，讓人難過的不僅如此，在台灣社會中，仍有「非常多人」覺得同志噁心、覺得女人要為男人服務、覺得以暴制暴沒問題、覺得胖子該死、選擇性遵守法律、討厭軍人。

呂秋遠接著說，台大將如何處理這樣具有仇恨性的言論，「我們拭目以待，言論自由，不是這樣用的」，當大家覺得歧視等於白目、白目等於直白、直白等於真誠，這類言論就會越來越多，雖然兩位候選人已經道歉，但他看不出誠意，「我們只能說，學校沒教好，就等待未來社會來教他」，每個人都應該對自己在網路上的發言負起責任，「因為未來都會在某個時間點出現，狠狠的反噬自己。」

▲陳姓會長候選人發文道歉。（圖／翻攝自Dcard）

針對此爭議，陳姓候選人已在臉書社團「NTU台大學生交流板」上道歉，提到他就算對某些議題有想法，但以偏激、不理性的方式寫出來是非常糟糕的，「本以為參與系學會長選舉並撰寫一些相對特別的政見來譁眾，但我並沒有顧慮到他人的想法，造成了無法挽回的後果」，因此除了道歉、反省，他也決定停止有關選舉的任何活動，他會對這番言論負起責任，未來也會更謹慎。

▲台大經濟系聲明。（圖／翻攝自台大經濟系官網）

台大經濟系昨（21）日也發布聲明，表示台大經濟系堅持人權及性別平等，維護言論自由的同時，仍不應違反法律規範與人權價值，針對同學政見，多點有違反人權價值及性別平等相關法令之虞，已通報台大性評委員會，經濟系也將啟動輔導機制。

本文經呂秋遠授權引用