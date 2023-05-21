「超商浩克」影片拍攝者還原真相！　呂秋遠批中壢警暴徒

▲中壢警抽打超商浩克「 警棍打到斷」。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者張靖榕／綜合報導

中壢朱姓健美教練20日上午大鬧超商，警方制伏過程被疑執法過當，員警事後也受記過處分。律師呂秋遠痛心批評警察對已放棄反抗的朱男，以警棍連抽12下的行為「只是另一個暴徒」，網友對此反應不一，自稱影片拍攝者也在底下留言還原現場。

呂秋遠表示當時朱男已無反抗意圖與能力，坐在超商門口卻仍被警方以警棍痛抽12下，行為已不只是執法過當，「他沒有在執法，他在利用警察的身份，發洩他的憤怒，毆打一個手無寸鐵的人。」

▲▼「超商浩克」失控襲警，被制伏時頭部爆血。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

呂秋遠更表示該名「警察」在當下，拿起警棍連續毆打坐在地上的人時，沒有資格稱為警察，「他只是另一個暴徒而已」。

許多網友贊同呂秋遠的說法，也有網友認為員警對朱男的行為合情合理。不過一名自稱是拍攝者的網友在留言中表示，「我清楚看見警察沒有打擊頭部，而是打擊身體大面積部分，而且警棍早在前幾下打身體就斷掉，並不是打頭斷的，有可能是在攻擊者移動時不慎打到頭部。而且打擊當時並未上銬，攻擊者大喊完一聲我要吃藥，才精神恍惚坐在店門口，警察在店內已經輪番被他攻擊頭部及眼部，待他在外時，警察才趁其不注意過去補噴辣椒水及敲擊。」

若真如自稱影片拍攝者的人所說，網友表示那他的PO文很重要，因為證明了警察的過失，員警沒有先上銬，卻直接持棍攻擊已經沒有反抗意圖的民眾。