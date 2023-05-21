經濟系學會政見喊「處女強制參加舞會」　黃捷：很遺憾台大生如此倒退

▲台大經濟系選舉政見惹議。（圖／記者許敏溶攝）

記者皮心瑀／綜合報導

台大經濟系系學會近日舉行112學年度正副會長選舉，但其中一組候選人選舉公報，竟提出充滿歧視性等16項政見，包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「大四畢業母胎單身進行結紮手術」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等，引發爭議。做為台大畢業的校友，高雄市議員黃捷開轟，很遺憾看到台大生在性別、族群等人權意識上是如此倒退。

面對各界批評聲浪，台大經濟系21日發布聲明，該候選人多項政見已有違反人權價值及性別平等相關法令之虞，第一時間已通報台大性平委員會，將依性平會調查結果及國立台灣大學學生個人獎懲辦法辦理，並將啟動輔導機制。

台大校方則表示，台大今表示，校內各級學生自治選舉基本上都是由學生自行辦理，學校尊重學生自治，不會過問選舉辦法及選舉方式。相關選舉辦法基於尊重言論自由，並無事前審查，惟言論自由如傷及社會多元族群亦非本校樂見。本次事件中，辦理選舉的系學會已認知到這些政見極其不當，並先於選舉公報上載明，而當事人也已道歉認錯。將持續關注，並視情況發展給予輔導。

黃捷表示，台大經濟系學生拿出充滿歧視的政見，說這是開玩笑。把自己的優越感，建立在傷害他人的基礎上，一點都不好笑。猖狂地公然霸凌，把低俗當有趣，不僅很噁心，也很可悲。

黃捷指出，從去年性平委員選舉厭女的「制裁台女」政見、歧視原民生「火冒4.05丈」的布條，到今天這個「LGBTQ與狗不得在會辦打傳說」、「處女強制參加舞會」的政見，很遺憾看到台大生在性別、族群等人權意識上是如此倒退。台大也做了立即處置，把這些學生送性平會。但加強人文教育是更重要的，「希望母校不要教出一群自以為是菁英份子、卻絲毫沒有社會關懷、人格低劣的沙文主義者。」