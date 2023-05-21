　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5分鐘連續違規「被開2罰單」！他怒提行政訴訟　卻遭法官打臉

▲▼台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

▲洪男5分鐘內連續違規，被開了2張罰單，氣得提起行政訴訟，結果被駁回。（圖／翻攝台北高等行政法院）

記者柯振中／綜合報導

一名洪姓男子2022年間行經花蓮一處路段，因為2度變換車道沒打方向燈，5分鐘內遭連續開單，氣得提起行政訴訟，要求只能處罰一次。台北高等行政法院審理後認為，洪男第二次的違規地點已超過一個路口，因此駁回告訴確定。

洪姓男子2022年間開車在花蓮行駛，因為2度變換車道沒有打方向燈，被後方行車的民眾拍下、檢舉，花蓮縣警新城分局也依到交管理處罰條例開罰，共開出2張1,200元的罰單。

洪男收到罰單後不服，提起行政訴訟，主張若是民眾檢舉的案件，2次行為之間未滿6分鐘，或是距離不足6公里，從實務見解上來看只能處罰一次。

不過，因為2022年4月30日有修法，改成「民眾依第一項規定檢舉同一輛汽車二以上違反本條例同一規定之行為，其違規時間相隔未逾六分鐘及行駛未經過一個路口以上，公路主管或警察機關以舉發一次為限」，且洪男違規時已修法完畢、施行，需要適用新制來處分。

台北高等行政法院審理後認定，洪男2次被檢舉的過程中，已行駛鳩過一個路口，因此沒有辦法認定只能處罰1次，駁回了洪男的告訴，全案確定。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
陳歐珀宣布退選　「我清白無價將誓死捍衛」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5分鐘連續違規「被開2罰單」！他怒提行政訴訟　卻遭法官打臉

快訊／台南安平四草大橋傳民眾落海　消防員晚間海上搜尋中　

快訊／高雄民宅大火「黑濃煙狂竄」！消防救出1人急送醫

飛龍瀑布「2死3失聯」誰負責？屏東地檢署回應了

快訊／新北男酒後與人起口角　各持鐵棍、拔釘器互K

浩克女友IG介紹洩「感情狀況」！曾PO合照甜喊：媳婦跟你回家了

高大成調查墜亡現場提3疑點！台中地檢署回應了

快訊／龍洞攀岩場「40歲男」3米高墜落　消防員接力搬運送醫

超商浩克遭警棍痛毆噴血！退休警給學弟3建議：找個好一點的律師

「棒打浩克」員警遭法辦　同僚叫屈：有本事才能在中壢分局待5年

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

超商浩克「火拳連擊」最新畫面曝！專挑臉頸攻擊

下班見斑鳩黏機車手把上　騎士苦笑：可以借過嗎？

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

憾！飛龍瀑布溯溪團已2罹難　5人「山壁打釘」共度難關獲救

虎斑貓「天生厭世眼」臉超苦　收編2年半沒變！網：有故事

宋承憲愛講笑話聽了會「蛤？」　金宇彬鬥嘴李絮：我們活下來了

5分鐘連續違規「被開2罰單」！他怒提行政訴訟　卻遭法官打臉

快訊／台南安平四草大橋傳民眾落海　消防員晚間海上搜尋中　

快訊／高雄民宅大火「黑濃煙狂竄」！消防救出1人急送醫

飛龍瀑布「2死3失聯」誰負責？屏東地檢署回應了

快訊／新北男酒後與人起口角　各持鐵棍、拔釘器互K

浩克女友IG介紹洩「感情狀況」！曾PO合照甜喊：媳婦跟你回家了

高大成調查墜亡現場提3疑點！台中地檢署回應了

快訊／龍洞攀岩場「40歲男」3米高墜落　消防員接力搬運送醫

超商浩克遭警棍痛毆噴血！退休警給學弟3建議：找個好一點的律師

「棒打浩克」員警遭法辦　同僚叫屈：有本事才能在中壢分局待5年

風靈鋼彈竟入圍「春番人氣女角」前10名！《我推的孩子》有馬佳奈續奪冠

23漫博／人氣BL漫畫作者將來台！長鴻出版社ざらめ鮫＆イイモ簽名會

飛首爾解放童心　韓亞航空每天2班直達

夏日遊釜山　感受獨特的海洋風情

夏日濟州歡樂時光　暢遊城山日出峰

MSC歐羅巴號地中海假期　免費升等陽台艙

全民領6千　紐澳獲獎行程省很大

紐西蘭南島金獎行程　早鳥優惠x蜜月三重送

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

相關新聞

國中會考圓滿結束　台東考區有2起違規

國中會考圓滿結束　台東考區有2起違規

112年國中教育會考第二天，於21日中午12:30最後一節英語(聽力)考試後圓滿結束，步出考場後不少學生說「大大釋放壓力了」，台東考區第二天秩序良好，最後一節英語(聽力)到考1,775人(99.3%)，發生2起違規事件，一件為提早離開試場，一件為提早翻閱試題本。

他違規右轉拒盤查　警員亮槍喝「趴下」

他違規右轉拒盤查　警員亮槍喝「趴下」

國中會考458人篩檢陽性　上午累計逾百件違規「這一類最多」

國中會考458人篩檢陽性　上午累計逾百件違規「這一類最多」

交部擬修法！雙鐵員工違規恐罰15萬　工會怒「只究責基層」

交部擬修法！雙鐵員工違規恐罰15萬　工會怒「只究責基層」

情侶雙載「鬼切左轉」遭撞飛！驚悚影片曝

情侶雙載「鬼切左轉」遭撞飛！驚悚影片曝

關鍵字：

違規罰單變換車道行政訴訟

讀者迴響

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

超商浩克「火拳連擊」最新畫面曝！專挑臉頸攻擊

超商浩克「火拳連擊」最新畫面曝！專挑臉頸攻擊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面