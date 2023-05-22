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台版浩克對警是日常！她提「挖眼案」怒問：面對徒手暴徒可開槍嗎

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血，影片瘋傳爆執法過當。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

桃園朱姓男子20日疑因買不到想要的舒肥雞胸肉大鬧超商，甚至還攻擊員警，被壓制後遭員警用警棍連抽12下頭破血流，警員因此被認為執法過當，遭記過2次，所長和分局長也被懲處。對於此事，國民黨立委、警大前教授游毓蘭認為，面對台版浩克根本是全台警察日常，她強調：無意美化員警失控後狂K民眾的行為，這是不對的，但行政處分與連坐合理嗎？

游毓蘭在臉書發文表示，台版浩克大鬧超商的影片在網路瘋傳，但因時間、視角而有不同版本。最終，襲警加毀損商店的浩克五萬交保，但王姓警員卻因執行職務過當行為記過二次、所長記過一次，就連分局長唐嘉仁都申誡二次，讓她傻眼直呼「處分來得又急又快！」

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▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台版浩克爆揍警員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

游毓蘭強調，自己無意美化員警失控後狂K民眾的行為，這是不對的，但行政處分與連坐合理嗎？並指出台版浩克一案對全台警察而言早已是日常，「這不是警察第一次遇到這樣的案例，社區中有很多思覺失調的患者，發病時也一樣有莫名的力氣。還記得前年九月中屏東超商的挖眼案嗎？ 」。

她表示「我的疑問是： 面對這樣徒手的暴徒，到場的員警可不可以使用強制力，可不可以開槍？我們的勤務訓練與警械使用條例，允不允許警察使用警槍或警刀？」、「大家都忘了曾經有狂漢在超商內對女店員挖眼的暴行」。

文末她也強調「我挺警察，但我絕不瞎挺」，呼籲：不要把警察稀有的訓練資源都放在練習操作刺針飛彈、衝鋒槍射擊、丟手榴彈，那些在面對台版浩克、挖眼狂漢時，可一點用處也沒有！

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