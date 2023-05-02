國民黨團籲速開放陸客團來台觀光　游毓蘭：這是一道「安全鎖」

▲國民黨團2日舉行「開放陸客來台 拼經濟 蔡政府在等什麼?」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對新冠疫情趨緩，蔡政府全面開放國境，卻仍禁止國人赴中國大陸團體旅遊及禁止大陸組團來台旅遊，國民黨立法院黨團今（2日）舉行記者會，盼政府少一點政治，多一些民生經濟，兩岸觀光交流正常化、常態化，才能創造兩岸春暖花開的契機，3大建言呼籲政府回應國人擴大兩岸交流民意；儘速開放國人赴陸團體觀光，以及陸客團體來台觀光；並正視國內觀光業者當前困境。

國民黨立委游毓蘭指出，馬政府執政時期，陸客佔全體來台觀光客比例將近1/4，到了2015年蔡政府執政前，陸客佔來台觀光客達45.8%；陸客來台顛峰時期，是在2015年的47%。游認為，大量陸客在台觀光，站在國際觀察家的角度來看，這是一道「安全鎖」。

游毓蘭說，她多次向陸委會反映，台灣若要重視觀光，一定需要開放陸客觀光團，即便我方無法決定對岸的態度，但是只要我方遞出橄欖枝，拿出善意和積極，一定能改變對岸的想法，但是在蔡政府的眼中只有政治鬥爭，沒有民眾生計。

游毓蘭認為，重啟兩岸交流，能夠有效降低兩岸軍事衝突的風險，美中關係的對抗，確實壓縮了台灣各行各業的生存空間，主計總處也說今年「保二」有困難，並且即便目前美國支持台灣，台海和平的護欄仍然不牢固，俗話說遠水救不了近火，未來如果兩岸真的恢復全面直航，擴大交流、恢復大陸團客、重啟陸生，相信對台灣和平會更有幫助。

國民黨立委李德維說，過去兩年疫情期間，重創台灣觀光業，現在疫情趨緩，國境也重啟，蔡政府、陸委會必須儘速改弦易轍，讓陸客來台觀光。

李德維指出，根據一份媒體民調顯示，民眾對於政府開放觀光的態度，有24.6%非常支持，39.4%還算支持，兩者相加超過六成四支持陸客來台觀光，只有20.4%對疫情仍有顧慮，應該暫緩開放陸客來台，而完全不支持有9.9%。李也指出，行政院、交通部對於振興國內觀光產業，不能只有補助，從109-110年間，相關觀光預算補助，紓困防治部分289億5200萬元、振興方案199億2900萬元，補助金額高達488億8100萬元。

李德維認為，與其給觀光業者「魚吃」，不如讓業者自己「釣魚」，行政院、陸委會和交通部，應該思考如何在池塘內多放些「魚」，讓觀光業者能夠維持生計，他呼籲陸委會儘速開放陸客來台觀光，讓觀光產業能夠更得到實質的振興。

▲國民黨團首席副書記長林思銘。（圖／記者湯興漢攝）

國民黨團首席副書記長林思銘則表示，交通部長王國材說，今年4月底止來台旅客已達155萬，但王沒說的是，出國人數已接近340萬人次，整整是來台旅客的2倍多，但是國內的觀光誰來補？交通部「觀光發展基金」107年底時，基金淨值來到歷史新高，共189億元，隔年7月大陸暫停陸客赴台自由行後，交通部開始對業者補貼，加上後來的新冠疫情，從108到111年，補貼支出高達598.1億元；而到111年底基金淨值已經成為負15.6億元，王國材親口承認已經開始「舉債度日」。

林思銘說，請問民進黨政府除了散盡基金、舉債補貼再補貼之外，到底為台灣觀光產業做了什麼？到底要到什麼時候才可以化解兩岸敵意，迎來陸客，讓台灣觀光重回過去榮景？這一點，絕對是民進黨政府不可迴避的課題。