飛首爾1299元、東京2250元！今兩波機票促銷「10:00先開搶」

▲台灣虎航宣布開賣高雄－金浦航線。（圖／虎航）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航宣布6月30日開航高雄－金浦航線，今（18）日10:00起至5月19日23:59，推出單程未稅1,299元起的開賣促銷價。另外樂桃航空也將於今日20:00起至5月22日23:59推出100小時限時促銷，國際航點優惠85折到9折間，其中台北－東京單程只要2250元起。

台灣虎航將於今日上午10:00起至2023年5月19日晚間23:59推出高雄－金浦單程未稅1,299元起的開賣促銷價，搭乘日期為2023年6月30日起至2023年8月31日止。

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樂桃航空則於今日20:00起至5月22日23:59推出100小時限時促銷，適用搭乘期間為6月1日到10月28日（高雄－大阪8月1日到10月28日），促銷內容包括台北－大阪單程2750元、台北－東京羽田3030元、台北－東京成田2250元、台北－名古屋2620元、台北－沖繩2610元起等。

樂桃提醒，以上票價為每位乘客單程之Simple Peach Promo票價，部分票價範圍可能為優惠促銷對象外，不另收取燃油費(燃油特別附加費用)，須另繳機場稅等費用，且行李託運和預選座位皆須另外付費。