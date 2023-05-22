桃園攜手AIT推動　「援手2.0社區第一線反應員培訓」提升防災韌性

▲桃園攜手AIT 推動「援手2.0社區第一線反應員培訓」提升防災韌性。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

極端氣候及快速變遷的社會，正在挑戰現今的災害防救工作，而第一時間的「災害應變」也比醫療協助更加重要。桃園市副市長王明鉅21日出席消防局訓練中心暨防災教育館，舉辦的「援手2.0社區第一線反應員培訓計畫」做出上述表示，期盼透過教育訓練，培養民眾在災難發生時的應變能力與防災韌性。

副市長王明鉅表示，為提倡民眾學習急救、止血與提升災害來臨時的應變技能，市府今日攜手美國在台協會（AIT）、台灣災難醫療隊發展協會等單位，共同辦理「《援手》社區第一線反應員培訓計畫」活動。

災害防救也必需結合政府及民間的力量，並透過各式教育訓練，讓民眾無論在家庭、社區，面對任何緊急災難時，均能於第一時間使用正確的救援方式及管道。王副市長也說，在災難發生時，若每一個民眾能在最短時間內相互伸出援手，則台灣社會將變得更安全且溫暖。

消防局長龔永信表示，美國在台協會與「台灣災難醫療隊發展協會」自110年起，在全台各地巡迴舉辦「社區第一線反應員培訓工作坊」，深獲民眾好評，在各縣市辦理的場次幾乎場場都爆滿，今（112）年則回到台灣災難醫療隊發展協會的發源地桃園辦理，希望藉由各項訓練課程，培養民眾抵禦危難、安度逆境的韌性，也提升公眾及國際對台灣在防救災角色的認識與緊急應變能力。

包括內政部消防署長蕭煥章、行政院災害防救辦公室主任吳武泰、市府消防局長龔永信、八德區長蔡豊展等均一同出席活動。