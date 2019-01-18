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新北市土石流守護神2.0　警戒避難LINE聊天機器人報哩災

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▲ 新北市土石流守護神2.0 警戒避難LINE聊天機器人報哩災。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市土石流守護神2.0，警戒避難LINE聊天機器人報哩災。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新北市政府農業局於2018年底研發「新北市土石流守護神2.0」LineBot聊天機器人，介接土石流即時資訊及氣象局颱風路徑及定量降雨預報等防災情資，在災害應變期間即時提供地方政府及保全民眾避難疏散依據，平時亦可提供民眾土石流相關學習資訊，讓民眾遠離土石流災害威脅。

在過往土石流防災體系中，係由中央氣象局率先預測雨量，爾後經由農委會水保局知會縣市政府，再進一步提醒公所、里長及民眾等。然而以上經過人工處理後，危急資訊才傳到土石流潛勢地區的民眾手中。

▲ 新北市土石流守護神2.0 警戒避難LINE聊天機器人報哩災。（圖／新北市農業局提供）

▲ 三峽區五寮里里民宣導。

新北市農業局表示，為了加速通知，活化應用各式防災資訊，「新北市土石流守護神2.0」整合雨量、颱風路徑及土石流警戒發佈狀況提供於LINE平台，民眾可透過LINE獲取最即時的土石流災害警戒資訊，進行自主避難疏散，成為防災體系的一環。

農業局說，在過往土石流防災體系中，係由中央氣象局率先預測雨量，爾後經由農委會水保局知會縣市政府，再進一步提醒公所、里長及民眾等。然而以上經過人工處理後，危急資訊才傳到土石流潛勢地區的民眾手中。為加速通知，民眾可透過訂閱特定行政區的推播設定服務技術，濾除非必要資訊，即時傳送災防示警訊息至手機，讓民眾能及早離災、避災，減少傷亡發生。

農業局長李玟表示，在全球氣候變遷極端多變的情形下，土石流防災領域必將持續面臨一次又一次的挑戰，新北市農業局全體同仁一直以來皆以「持續創新」為座右銘，研創土石流防災智慧新科技，並配合集水區規劃硬體減災工程及自主防災社區等軟體防災措施，建構新北市的土石流防災聯絡網，保護新北市民人財安全，並期望能持續達成全民自主防減災的具體目標。

▲ 新北市土石流守護神2.0 警戒避難LINE聊天機器人報哩災。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市土石流守護神2.0 警戒避難LINE聊天機器人報哩災。（圖／新北市農業局提供）

▲ 樹林區東山里現場宣導。

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關鍵字：土石流,災害應變,LINE

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