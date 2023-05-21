　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

520被綠！狂女「砸車+潑3桶熱粥」　飆罵渣男怒報復

大陸一名女子疑似不滿男友「無縫接軌」，當街砸車潑熱粥報復。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一名女子疑似不滿男友「無縫接軌」，當街砸車潑熱粥報復。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT 

不少人會選在5月20日當天告白，熱戀中的情侶也會在這天互許終身，不過就在這個浪漫的日子裡，大陸廣東一名年輕女子，當街逼停一輛轎車，不僅砸車洩憤，甚至拿起早餐店的一大桶熱粥潑向車主，火爆場面讓路人全都看傻。

綜合陸媒報導，近日廣東東莞一名年輕女子，當街逼停了一輛白色轎車，先是砸碎擋風玻璃和後照鏡，隨後扛起路邊早餐店的3大桶熱粥，一一潑向白色轎車，嘴裡還不斷飆罵「渣男！」而男車主竟站在一旁，默默看著女子在街上大鬧。

據消息人士透露，該名男車主疑似在19日與年輕女子提分手後，5月20日當天立馬無縫牽手新歡，女子目睹後憤而展開報復行動，而男子似乎自知理虧，只敢眼睜睜看著鬧劇上演，卻不敢出聲制止前女友。

影片曝光後，掀起網友熱議，「個人覺得油漆效果最佳」、「那個男的是渣男的話，我極端建議把粥倒他身上」、「太過分了！你居然只是潑粥」，不過也有人認為，女子不但浪費食物，還要清潔人員辛苦幫忙善後，此舉實為不妥。更有網友笑虧，愛情的力量真強大，「這還是你打不開瓶蓋的女朋友嗎」、「這個桶我肯定提不起來。」

延伸閱讀
小凱老師親研史上最強極快乾防水眼線液，飆汗運動90分鐘也不暈染
天氣放晴！　明天開始雨彈狂炸
瑪娃最快明日變成中颱　是否影響台灣「周四周五是關鍵」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
好市多蘋果切開全爛！「退貨被拒絕」她氣炸　會員打臉：你的問題
快訊／澤倫斯基認了！　巴赫姆特淪陷
「超商浩克」大鬧門市　業者回應了！
快訊／5億高中生母親見到遺體！　嚎哭嘶吼：小孩還給我
2歲女兒「行為出現退化」　簡廷芮求救：最近變嚴重了
5億高中生恐非10F墜下！　高大成2疑點推斷：低樓層「被滑落

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「許留山」深圳門市全收光！北上廣深「只剩下一家店」

520被綠！狂女「砸車+潑3桶熱粥」　飆罵渣男怒報復

G7發表「廣島願景」　陸批「抹黑攻擊」並向日方提出交涉

澳門3天近2千人染疫！恢復「每日公布確診數」

香港傳出疑似電鋸殺人！女子陳屍路邊「臉部嚴重毀容」

富士康河南最大廠「招工高低峰落差大」　負責人：一周進6000人

網紅直播PK「狂灌2公斤白酒」暴斃　好友心痛證實：火化了

百億「醫藥白馬股」遭掏空　河南前首富朱文臣失聯　

台灣跆拳道選手李東憲奪銅牌　高舉五星旗慶祝領獎

為何中國通膨放緩？ 　企業「不敢漲價」憂衝擊強勁持續消費力

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

超商浩克攻擊警方（原始畫面）

（無標）桃園浩克被警方毆打12下

「真人浩克」怒吼大鬧超商　狠砸物品還毆2警被壓制！

「挖呀挖」改編看尪手機版　跟妹聊天、偷嗆妻被抓包

動力火車顏志琳翻唱NewJeans《Ditto》　韓文也通..網友聽跪：歌手天花板

「許留山」深圳門市全收光！北上廣深「只剩下一家店」

520被綠！狂女「砸車+潑3桶熱粥」　飆罵渣男怒報復

G7發表「廣島願景」　陸批「抹黑攻擊」並向日方提出交涉

澳門3天近2千人染疫！恢復「每日公布確診數」

香港傳出疑似電鋸殺人！女子陳屍路邊「臉部嚴重毀容」

富士康河南最大廠「招工高低峰落差大」　負責人：一周進6000人

網紅直播PK「狂灌2公斤白酒」暴斃　好友心痛證實：火化了

百億「醫藥白馬股」遭掏空　河南前首富朱文臣失聯　

台灣跆拳道選手李東憲奪銅牌　高舉五星旗慶祝領獎

為何中國通膨放緩？ 　企業「不敢漲價」憂衝擊強勁持續消費力

鹿希派差點掰了《營業中2》　「一問三不知」挨轟…莎莎吐實話！

相驗5億高中生未見「熊貓眼」、「肚臍烏青」！高大成提3大疑點

《黑澀會》的她曬戒宣布女女婚！遭酸民留言「社會病原的禍根」截圖反擊

英相蘇納克：中國構成這個時代「最大挑戰」　對國內外愈發專制

墨西哥車展爆「毒梟槍戰」至少11死！　現場槍聲不斷影片曝光

好市多蘋果切開全爛！「退貨被拒絕」她氣炸　會員打臉：是你的問題

快訊／午後對流旺盛！1縣市大雨特報　防短延時強降雨

南台中13期重劃區　台中40年老建商搶首發

隔壁移轉都賺錢甚至創新高　天母豪宅罕見整棟賠售

暫離煩悶日常首選！池上秘境咖啡藏身大片稻田中、被環景落地窗包圍

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

大陸熱門新聞

網紅直播PK「狂灌白酒」　隔天住處身亡

台灣跆拳道選手奪銅　舉五星旗領獎

男子被神秘老人攔下推銷「青銅古劍」 花2.4萬元買下鑑定嚇傻：戰國的

香港傳電鋸殺人　女屍「嚴重毀容」

大陸建26層豪華高樓給豬住！內部驚呆外媒

32歲抖音網紅鋸條插老婆雙眼　懊悔割腕自縊亡

富士康河南最大廠　招工量落差大

外送員尾隨外籍女子逼角落猥褻 女子高分貝尖叫掙脫躲進Pizza店

遊客赴陸無電子支付　嘆「便利與我無關」

一根針凍死癌症腫瘤！　

女副市長超淫亂！一年開房啪啪265次

70歲老人砍人護孫　檢方認定正當防衛

女童醫療事故成植物人3年後「眨眨眼」 父母激動：她在四處張望

澳門3天近2千人染疫！恢復每日公布確診數

更多熱門

相關新聞

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

桃園一名朱姓男子20日，疑因買不到香草口味的舒肥雞胸肉，在超商內失控猛砸商品，還把趕來壓制的警方打到腦震盪，最後慘遭壓制、送辦，疑似男子友人爆料，朱男在5月20日跟交往三年的女友求婚，結果被對方拒絕了，把家裡搞得一團糟，還跑去超商大鬧，「被傷得很深」。對此，女友則回「已經放生了」。

女友給驚喜「長髮剪到耳上」！6年男友直接分手

女友給驚喜「長髮剪到耳上」！6年男友直接分手

12星座下半年桃花　天秤小心翻船

12星座下半年桃花　天秤小心翻船

「5星座」2023下半年感情運超旺！

「5星座」2023下半年感情運超旺！

3星座　讓人「一秒心動」

3星座　讓人「一秒心動」

關鍵字：

分手劈腿綠帽感情

讀者迴響

熱門新聞

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

即／警打超商浩克　遭記過2次

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

「超商浩克」遭打滿臉血　爆執法過當

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

超商浩克道歉了！上銬狂喊對不起

浩克鬧超商「主因疑似情傷」！求婚3年女友被拒

快訊／「超商浩克」5萬交保！

警連抽「超商浩克」12下遭記過　署長臉書遭灌爆

台灣選手披五星旗　體育署回應了

網紅直播PK「狂灌白酒」　隔天住處身亡

即／屏東飛龍瀑布山難　傳5人溺斃

高中生結婚2小時墜亡！丈夫說話了

台灣跆拳道選手奪銅　舉五星旗領獎

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面