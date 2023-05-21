520被綠！狂女「砸車+潑3桶熱粥」　飆罵渣男怒報復

▲大陸一名女子疑似不滿男友「無縫接軌」，當街砸車潑熱粥報復。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

不少人會選在5月20日當天告白，熱戀中的情侶也會在這天互許終身，不過就在這個浪漫的日子裡，大陸廣東一名年輕女子，當街逼停一輛轎車，不僅砸車洩憤，甚至拿起早餐店的一大桶熱粥潑向車主，火爆場面讓路人全都看傻。

綜合陸媒報導，近日廣東東莞一名年輕女子，當街逼停了一輛白色轎車，先是砸碎擋風玻璃和後照鏡，隨後扛起路邊早餐店的3大桶熱粥，一一潑向白色轎車，嘴裡還不斷飆罵「渣男！」而男車主竟站在一旁，默默看著女子在街上大鬧。

據消息人士透露，該名男車主疑似在19日與年輕女子提分手後，5月20日當天立馬無縫牽手新歡，女子目睹後憤而展開報復行動，而男子似乎自知理虧，只敢眼睜睜看著鬧劇上演，卻不敢出聲制止前女友。

影片曝光後，掀起網友熱議，「個人覺得油漆效果最佳」、「那個男的是渣男的話，我極端建議把粥倒他身上」、「太過分了！你居然只是潑粥」，不過也有人認為，女子不但浪費食物，還要清潔人員辛苦幫忙善後，此舉實為不妥。更有網友笑虧，愛情的力量真強大，「這還是你打不開瓶蓋的女朋友嗎」、「這個桶我肯定提不起來。」

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