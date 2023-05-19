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女友給驚喜「長髮剪到耳上」　6年男友直接分手：有病嗎？

▲▼ 情侶,牽手,逛街,放閃。（圖／記者曾筠淇攝）

▲男友是長髮控，看到原PO剪短氣炸了。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

「讓我看清和我交往6年的男友...」一名妹子透露，某天心血來潮想剪髮，而設計師建議可嘗試剪到耳上，搭配耳環非常有型，原PO心動答應後，對於新髮型也相當滿意，也迫不及待隔天給男友驚喜。怎料，換來的是男友對自己破口大罵，直言他是長髮控，無法接受原PO剪短而要求分手，讓原PO崩潰又傻眼。

一名女網友在《匿名公社》表示，前幾天下班時，腦海忽然閃過剪髮的念頭，於是找了一間剪髮含洗只要230元，且評價頗佳的美髮店，「就來整理一些這頭快到腰的長髮！」

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由於原PO當天穿著洋裝、配上耳環，設計師認為「把長髮剪短推到耳上，擦個口紅搭配現有的耳環，再戴上髮飾會很美」，加上天氣越來越熱，短髮平時能省掉不少洗吹的時間，一番建議讓原PO心動答應。

不久後，搖身一變時髦的短髮妹子，讓原PO直呼滿意，「剪完頭髮後整個人都輕快了起來！」而突然剪短的想法，男友完全不知情，因此原PO隔天要給對方一個大驚喜。

殊不知，男友見到原PO後居然劈頭大罵，「整個人就像發神經一樣的罵我，有病是不是？沒事幹嘛把頭髮剪那麼短，不知道他是長髮控嗎？」最後，男友無法接受另一半是短髮，因而要求分手，讓原PO傻眼了。

儘管難過，但原PO仍冷靜直呼，這理由實在是太瞎了，認為男友根本不愛她，「要怎麼弄是我的自由吧？要分就分吧，感謝髮型設計師給我建議剪短髮，讓我看清我的男友！」

底下網友也開噴回應，「連頭髮長度都要管，結婚後有你受的，還不快逃」、「怎麼開始，怎麼結束，從外表開始就從外表結束」、「強大的控制欲」、「我老公也是長髮控，他看我整理頭髮整理到很厭世，主動問我要不要剪短」、「你這樣也能交6年」。

▼原PO嘗試新髮型，結果原地被分手。（示意圖／CFP）

▲▼剪髮,理髮,示意圖。（圖／視覺中國）

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