12星座下半年桃花　金牛為愛瘋狂、天秤小心翻船

▲12星座下半年愛情以及桃花運。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

每個人都希望能找到契合的另一半，但是最怕桃花來了，用錯方法，反而錯過幸福，《科技紫微網》揭開12星座下半年桃花以及愛情，請參考太陽或上升星座，教你該如何抓住自己的幸福。

牡羊座

退一步就是最好的距離

放慢腳步，學著用含蓄一點的方式表達情感，更能抓住愛情機會。

金牛座

勇敢為愛瘋狂，幸福需要膽量

別害羞！「勇敢愛、大膽說」是你下半年的愛情主題。

雙子座

真心不用隱藏，感情不再流浪

說得好不如做的好，下半年與人接觸互動「真誠」最重要。

巨蟹座

你是最值得被愛的人

下半年要及時表達愛意與需求，自尊自愛才更值得被愛。

獅子座

愛是唯一，勿玩曖昧

桃花紛繁迷人眼，下半年最怕四處放電，內心堅定更易收穫愛情。

處女座

別堆砌懷念，愛要俐落乾脆

下半年要清除愛情餘毒，「放下」方可迎來屬於你的愛情。

天秤座

腳踏兩條船，小心會翻船

下半年面臨愛情選擇，必須果斷，才不會被情緣困擾。

天蠍座

愛要狠狠愛，驚心動魄沒有規矩

「愛」要讓對方知道，下半年敞開心扉更能抓住愛情機會。

射手座

一心一意，才能遇到命中注定

下半年桃花困擾多，心有所屬請珍惜，四處留情易錯愛。

摩羯座

釋放熱情，把所有冰冷融化

下半年必須主動出擊，釋放愛情訊號。優秀如你，值得被愛。

水瓶座

愛神蹉跎，不如開心交朋友

愛情運勢不明，下半年必須擴大交友圈，尋求親友助力，有利相親。

雙魚座

色即是空，空即是色

桃花紛飛，勿亂心緒。下半年必須心定，左顧右盼必受其害。