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傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友PO「黑底白字限動」曝現況

▲▼浩克女友回應拒婚一事。（圖／翻攝自當事人IG）

▲女方回應拒婚一事。（圖／翻攝自當事人IG）

記者施怡妏／綜合報導

桃園一名朱姓男子20日在超商大鬧襲警，畫面在網路上瘋傳，被網友封為「台版浩克」，疑似男子友人爆料，朱男在5月20日跟交往三年的女友求婚，結果被對方拒絕了，因此失控到超商大鬧，如今女方澄清，「一切都是傳言，沒有求婚，也沒有拒婚」。

女方稍早在IG限動回應，「一切都是傳言，沒有求婚也沒有拒婚，剩下的感情狀況不便再回答，謝謝」、「謠言止於智者，不清楚真相請不要以訛傳訛，只會造成更多受害者」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自當事人IG）

▲女方發文回應。（圖／翻攝自當事人IG）

據了解，有網友在PTT發文，貼出一張對話截圖，疑似朱男友人透露，原本朱男在5月20日向女友求婚，但最後被拒絕了，把房間弄得一團糟，但是仍無法宣洩崩潰的情緒，「最後就上演去7-11宣洩了」。朱男還在IG發布限動，使用火焰特效，友人看完影片後嘆，「一看就知道，被傷很深的怒吼」、「女朋友長得太漂亮了，也付出三年，最後一場空，情緒當然會崩潰呀」。

然而，有網友在女方的IG留言「請問有領養野生浩克嗎？」疑似女方友人回應「看不出來已經放生了嗎？」一名網友便追問「真的放養了嗎？」釣出女方本人回「嗯」。另外還有網友心疼女方留言「一群吃瓜群眾關你們什麼事？」女方無奈嘆「對阿= =」。

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