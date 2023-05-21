國中會考作文「題目撞題」？　試委會：寫作重點不一樣

▲國中會考今結束兩天考試。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

國中教育會考昨（20日）舉行首日考試，最後一節考寫作測驗，以「近年台灣民眾最喜愛的影劇類型統計」圖表出題，要考生根據圖表統計排名，完成一篇作文。但有國中教師質疑，該題型與坊間參考書撞題，質疑出題瑕疵。全國試務會主委陳柏熹表示，兩者考題只是都扣合學生生活經驗，但題目要求的寫作重點並不一樣，命題老師也都有相關利益迴避條款。

教育部今下午舉行出闈記者會，針對有教師質疑，康軒出版的參考書也曾出現以直條圖「台灣人喜好電影類型調查」，讓學生以「我最喜愛的電影類型」為題，寫下觀影經驗與感受，質疑與今年的寫作測驗題目撞題。

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陳柏熹表示，在命題過重中，的確有檢核到部分版本教材有提到電影題材，也發現特定版本的「我最喜歡的電影類型」題型，但兩者寫作任務完全不同，今年會考題目，首先要考生說明對圖表的理解，其次是針對這樣的現象寫出個人的感受或想法，此考題也貼近國中生活經驗，如果把類似經驗都排除掉，這樣會考考題將脫離學生生活經驗。

陳柏熹指出，國中會考命題過程嚴謹，命題人員都是高中教師，由大學教授審題，絕對排除國中教學現場，或有參與教科書、參考書等相關出版工作的教師；而在命題時，會先確認各家版本，各科命題十多道試題，經過試寫、檢核後，選出合適的三到四題，最後再度確認與坊間參考書等沒有類似重覆的題材，才選定最後試題版本，強調絕對沒有撞題或抄襲問題。如有考生、教師和家長認為試題有疑義可以依規定提出。







▲會考寫作測驗傳出與坊間參考書撞題。（圖／教育部提供）※點圖放大