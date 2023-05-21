客家小炒爭霸！東區初賽冠軍出爐　「連記海產」將競爭全國首奬

▲東區初賽在花蓮縣立化仁國中熱力登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2023客家小炒全國爭霸賽東區初賽」20日在花蓮化仁國中熱力登場，由宜蘭縣、花蓮縣及台東縣客家文化重點發展區及客家聚落內之30間餐廳到場大展廚藝、競逐優勝！今日東區初賽冠軍「連記海產」，將與北、中、南三區冠軍爭取全國首獎殊榮。

▲來自宜花東三區高手現場競技。

縣府客家事務處處長潘乾鑑表示，感謝客家委員會本次東區初賽能由花蓮縣政府共同主辦，藉由客家小炒這道料理來向眾人推廣客家獨有的飲食文化，同時亦感謝宜蘭縣及臺東縣的參賽隊伍不辭辛勞地來到花蓮與其他參賽隊伍一同較勁，為客家傳統飲食文化來努力。

▲除聘請專業評審外，也開放現場民眾試吃票選，共同選出最具人氣的隊伍。

此次競賽除聘請專業評審團外，亦開放現場民眾進行試吃票選，共同選出最具人氣的隊伍。現場活動結合客家市集、多元族群藝文表演及親子共廚體驗等，氣氛十分熱鬧。

▲競賽結果由「連記海產」奪得冠軍榮銜。

本屆東區初賽冠軍為「連記海產」，連記海產同時亦獲得人氣獎獎項之殊榮；亞軍為「田地小館」、季軍為「遠雄悅來飯店-英倫西餐廳」；而「客人也工作坊」及「瑞穗天合國際觀光酒店」分別獲得佳作獎項。

本次「2023客家小炒全國爭霸賽東區初賽」自中央至地方反應熱烈，蒞臨活動現場的貴賓有客家委員會副主任委員周江杰、委員葉仁基、諮詢委員楊蘭崴，行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義，行政院農業委員會農糧署東區分署秘書劉向正及地方民意代表等。