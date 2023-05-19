遠東科大男子組壘球隊　勇奪大專盃公開男子組冠軍

▲遠東科技大學男子組慢壘隊，今年再度榮獲111學年度大專院校慢速壘球錦標賽公開男子組冠軍，這是遠東鷹小將連續7年來稱霸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

遠東科技大學男子組慢壘隊，自105學年度開始，每年都勇奪大專院校慢速壘球錦標賽公開男子組冠軍，今年再度榮獲111學年度大專院校慢速壘球錦標賽公開男子組冠軍，這是遠東鷹小將連續7年來稱霸！遠東科大慢壘隊已創下全國大專院校慢壘連續稱霸的最高紀錄。

熱情、活力、青春與團結是遠東科大慢速壘球隊的成立宗旨，教練及隊員們，都是利用課餘時間不間斷的持續磨練，使得近年來的比賽屢獲佳績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

遠東科大校長王榮聖表示，學校相當重視學生的學習成效與發展，也經常鼓勵孩子們，只要有興趣學習的項目，校方一定會全力協助同學盡情發揮所長，就如同慢速壘球隊的成員，都是來自校內各科系的同學共同組成，這些滿懷熱忱、主動積極的同學們，利用課餘時間犧牲假期，從扎實的基本動作訓練到團隊的戰術運用，每個人都卯足全力不斷的練習，才能在全國性的比賽中獲得優秀成績。

遠東科大慢壘隊教練高裕翔說，「成功的秘訣，就是讓每個球員都能扮演好自己的角色」。他認為，球隊沒有所謂的明星級球員，因為「沒有一百分的個人，只有完美的團隊」。所以，教練帶領球隊時，特別重視球員們的打球態度與團隊默契，除了以戰養戰，平日晚上還會參加夜間聯賽，假日的各種大小賽事也從不缺席，就是希望團隊成員累積實戰經驗及增進球技、培養絕佳的團隊默契。

這次遠東科大慢壘隊，不僅以5戰全勝的佳績榮獲冠軍，還獲得大會個人多項獎項，包括打擊獎-林奕帆、投手獎-來冠佑、最有價值球員-謝家瑋，以及最佳教練獎-高裕翔等多項殊榮。球隊再度稱霸後，第一時間就把這項好消息，立刻發布到校內的各個群組，把這份榮耀分享給遠東科大的全體師生們。教練高裕翔則表示，奪冠固然高興，但為了期許遠東科大慢壘隊明年再度稱霸，教練與全體隊員都說，他們的練習不會停歇，因為大家都認為，成功沒有僥倖，絕對是靠努力而來的。