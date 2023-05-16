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客家小炒爭霸！東區初賽5 ／20花蓮登場　宜花東高手同場競技

▲▼客家小炒全國爭霸賽東區初賽將於5月20日在花蓮熱力登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼客家小炒全國爭霸賽東區初賽將於5月20日在花蓮熱力登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2023客家小炒全國爭霸賽東區初賽」將於5月20日本週六在花蓮縣立化仁國民中學熱力登場，由宜蘭縣、花蓮縣及台東縣內客家文化重點發展區及客家聚落內販售客家小炒菜式之30間餐廳同場大展廚藝，競逐東區冠軍，並將與北、中、南三區冠軍爭取全國首獎殊榮。

▲▼客家小炒全國爭霸賽東區初賽將於5月20日在花蓮熱力登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚相當重視花蓮的觀光發展及旅遊美食行銷，推動慢‧精品‧花蓮的觀光美食與客家產業，縣府客家事務處處長潘乾鑑表示，東部地區依山傍海，花蓮縣內客庄更是擁有獨特乾淨的水質與得天獨厚的土壤，所育孕出的各類特色農特產品更是備受好評，尤其客家小炒亦是具代表性之客家料理，期許本次參賽之30間餐廳利用縣內農特產品，經過各自精湛之手藝及獨具巧思之創意，展現客家飲食新生命力及文化包容性，吸引更多人持續關注客家美食。

▲▼客家小炒全國爭霸賽東區初賽將於5月20日在花蓮熱力登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

來自宜花東30餐廳大廚將在花蓮同場競技。

東區初賽以「符合現代健康輕飲食」為主軸，搭配「Slow Fast-Food」的概念—運用在地食材的「Slow」，與代表年輕世代語言及飲食方式的「Fast-Food」，參賽隊伍需至當地市場採買所需食材，現場料理在地客家小炒及創意客家小炒共兩道菜式。

此次競賽除聘請專業評審團外，同時開放現場民眾進行試吃票選活動，共同選出最具人氣的隊伍；當日亦有客家市集、多場多元族群藝文表演與親子共廚體驗活動，內容豐富、精彩可期，歡迎週六一同共襄盛舉，體驗難忘的客家週末。
 

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