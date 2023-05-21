富士康河南最大廠「招工高低峰落差大」　負責人：一周進6000人

▲富士康濟源廠。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／河南報導

新冠疫情效應和全球經濟下行，智慧型手機銷售表現低迷。對此，富士康河南最大廠區的行政負責人向《東森新媒體ETtoday》表示，目前產品需求穩定，而招工問題上最難的是高低峰落差大，有時一週要進5000至6000人。

富士康在河南最大的廠區位於濟源，廠房面積35萬平方公尺，在職員工逾2萬人，其中18-25歲的人佔88%，主要生產電腦、通訊、手機、消費性電子等零組件、系統軟體等。記者實際走入廠區，赫然在目的是「安全健康禮貌和諧、廉能敬業拒腐戒貪」這16個大字，參觀了員工休閒區和體育館，但未能進去廠房和員工休息區。

▲富士康濟源廠行政負責人顏敏琦。（圖／記者蔡儀潔攝）

Canalys研究顯示，全球智慧型手機出貨量在2023 年第一季度下降13%，為269.8 萬台。對此，富士康濟源廠行政負責人顏敏琦表示，蘋果產品佔據量還是非常大，他們做精密零件等這一塊需求很穩定，因此影響不大，「下個月會逐步進入旺季，秋季發佈會後備貨發到全球，一直會持續到聖誕節左右。」

▲新冠疫情期間，鄭州富士康航空港區曾發生員工返鄉潮。（圖／CFP）

另外，富士康用人問題備受外界關注，由於疫情封控、經濟下行等因素令缺人問題更加嚴峻，員工福祉待遇亦受到熱議。

顏敏琦指出，2012年至2022年十年間，濟源廠累積招募22.8萬人次，期間面臨的問題是高低峰差距明顯，瞬間招募量大，可能一周要進5000、6000人，如何在短期內培訓大量員工，做出公司要的效率，「這可能是挑戰蠻大的。」

據瞭解，富士康河南廠用人優先錄用當地員工，濟源廠9成以上都是河南人，其中8成5來自濟源本地，以正式員工為主，每月平均薪資為3600元-5000元（人民幣，下同），折合新台幣約1.6萬元至2.2萬元。

面對AI技術發展和富士康將部分產能轉移到印度，顏敏琦表示，這不會影響到河南廠區招人、用人需求，亦沒有明顯感受到目前青年失業率突破20%的情況。

▲組裝組員工李蕊。（圖／記者蔡儀潔攝）

組裝組員工李蕊受訪表示，她2012年畢業後透過當地社保局進入富士康，之所以選擇在「家門口」就業，是因為哥哥當焦作市務工，她能在家照護年邁的母親。

她透露，自己每月薪資接近5000元，作為在工廠工作11年的人，她認為年輕人進廠工作並沒有什麼不好，她的丈夫也在富士康打工，小倆口已實現買房需求。

33歲的于紫君則指出，繁忙程度分淡、旺季，「淡季時沒那麼忙，大家會搞搞活動、參加拓展訓練，旺季時則可能每天要工作10個小時。」

資料顯示，富士康在濟源投資項目包括富上康產業園、校企合作和培訓中心項目。其中，產業園項目落戶在濟源虎嶺產業集聚區，一期總投資34億元，主要生產及研發新型功能材料及手機關鍵零組件產品，項目計劃今年8月底全部完成，預計新增就業3.7萬人。