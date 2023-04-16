鄭州富士康員工僅剩一半！周邊商業街死寂　 當局急招商擺脫依賴

▲鄭州富士康員工大幅減少，周邊商業街死寂。（圖／翻攝自第一財經）

記者鄭思楠／綜合報導

有關富士康將撤出中國甚至裁人的傳聞不斷，有陸媒近日實探富士康鄭州科技園，發現員工配套生活區「豫康新城」，變得冷冷清清，商業街空蕩蕩，許多餐廳關門大吉。隨著印度產iPhone的比重越來越高，據報富士康鄭州員工目前僅剩六七萬人，「比年前少了一半多」。

據《第一財經》報導，富士康員工生活區之一的豫康新城是備選宿舍區，旺季時接納其他宿舍區無法安置的員工。4月13日，當地的商業步行街上，空蕩蕩幾乎看不到人，兩邊的店鋪，也幾乎都是閉門停業狀態，有些還掛出了出租、轉讓的訊息。

4月13日上午，在富士康鄭州科技園，多名富士康員工透露，即便不與高峰期的30多萬員工相比，如今仍在崗的富士康員工數量，也比去年減少了很多，「現在的人比年前少了一半多。」3、4月份向來是用工淡季，但今年的淡季，人又比往年少得多。

員工分析，去年鼓勵員工回公司工作的「返費」高，今年，富士康在完成訂單交付後，降低了返費，很多人就離職了。另一方面，現在很多工廠的新品還在優化開發階段，用工量也少；第3個原因，則是部分產能轉移到印度等地後，減少了對當地工人數量的需求。

受訪員工說，以往，富士康也在印度建有代工廠，但規模很小，屬於FIH事業群（富士康旗下從事無線通信、汽車電子、IOT產品研發、生產、銷售一體的全產業鏈事業單位），主要代工小米手機，近年來，擴建力度越來越大，如今，已開始代工生產蘋果手機。

外媒報導，蘋果公司正加速供應鏈移出中國，2020年時，印度產iPhone還僅佔全球產量的1.3%，到2022年，已經上升至4%，預計今年將升至7%。

訂單轉移最直接的影響，是富士康鄭州園區的員工數量減少。多名員工表示，目前仍在園區上班的員工，僅剩6、7萬人，這一數量在「五一長假」之後，伴隨著訂單進入旺季，可能會有回升，但往後的返費，可能再也不會像去年那樣，動輒1、2萬元人民幣（約新台幣4.4萬到8.8萬元）了。

報導稱，富士康所在的鄭州航空港區，也在盡可能招商更多企業，以擺脫當地經濟對富士康過度依賴。4月6日，第一輛「鄭州產」比亞迪汽車在航空港區興港新能源產業園下線。根據規劃，比亞迪將在港區投資近100億元，建設一個年產百萬輛車的新廠。未來的港區，將以新能源汽車龍頭企業為核心，布局全產業鏈，在港區建成新能源汽車產業集群。