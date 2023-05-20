快訊／中壢警抽打超商浩克「 警棍打到斷」　遭記過2次移送法辦

記者沈繼昌、柯沛辰／桃園報導

桃園一名朱姓男子20日在超商失控大鬧，還動手攻擊警方。不過，一名員警疑似執法過當，持警棍抽打已遭制伏的朱男，甚至連警棍都打斷，導致朱當場頭破血流。如今最新懲處出爐，動手警員記過2次，遭依法送辦。

▲警員持警棍抽打朱男，最後連警棍都打斷。（圖／翻攝自記者爆料網）

中壢警分局20日晚間表示，案經召集重要幹部決議，有關員警除依法送辦外，另追究相關行政責任；該員警執行職務過當行為核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分並追究相關考核監督不周責任。

本分局中壢派出所員警20日獲報處理超商內朱姓男子情緒失控案，警方到場勸離時遭朱男攻擊，致使到場員警有輕微腦震盪，朱男經制服後仍持續咆哮出言挑釁員警，現場員警情緒失控致過度使用強制力，除依法送辦，也將追究行政責任，記過2次。

警方20日上午9點多接獲店員報案，稱長沙路一帶超商店內有一名男子揚言輕生且情緒激動，因此派員到場處理。不過，朱男出手攻擊員警，導致員警面部挫、擦傷，還有輕微腦震盪。經確認，朱男沒有飲酒，訊後依毀損、傷害、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢偵辦。

中壢分局分局長唐嘉仁說明，朱男攻擊警員，導致一人頭部、面部受傷，另一人輕微腦震盪，之後被噴辣椒水雖一時停止行為，但仍於超商外持續咆哮，揚言「我要殺了你們」，不斷挑釁員警，且作勢再度站起。當時員警持警棍制止朱男行為，但朱男仍不斷以言語挑釁員警，致使員警一時情緒失控，過度使用強制力。