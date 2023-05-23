　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／陳修將活活打死小三！二審加重改判10年10月

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

「76行者」前總召陳修將，2021年間因懷疑胡姓小三在外有小王，涉嫌活活打死人，而他犯後面對檢方偵訊還3度更改供述，被依殺人罪嫌提起公訴，一審遭彰化地院依傷害致死罪將他判刑9年6月；另依2個傷害罪判處有期徒刑各4個月，合併應執行6個月。全案上訴二審，台中高分院今審結，陳修將傷害致死罪部分改判10年10月，傷害罪部分駁回上訴。全案仍可上訴。

▲陳修將案。（圖／翻攝）

▲陳修將涉嫌打死22歲小三，二審判決出爐。（圖／翻攝畫面）

回顧整起事發經過，陳修將2021年10月8日與胡女入住彰化縣埔心鄉一間汽車旅館，期間有換房居住，13日與胡女共同外出2小時，15日凌晨他突然帶滿身瘀青的胡女就醫，但胡到院前已經死亡。

陳修將10月15日警詢及偵訊時辯稱，胡女死亡時的傷勢不是他造成的，胡女於10月14日8、9時許，有跟他說她身上的瘀青都是被另一名陳姓男友人打的，甚至他還沒打小女友巴掌時，她的臉上就都是傷了，但到了被羈押後，卻又改口稱，因胡女與陳男有性關係，才於10月初有打胡女3次。

不過，當時陳修將強調，第1次動手是與胡女說好才打的，第2、3次，都只有打胡女巴掌，可能巴掌沒打準，所以打到眼睛，但他沒有打胡女手臂，且胡女體質容易瘀青，手臂瘀青是之前跌倒或撞到，與他無關。

陳修將又稱，10月14日下午與胡爭吵後，她躺在地上，自己用頭部撞地板自殘，自撞後面、側面的頭部，並有發出撞擊聲，他有要胡不要這樣，還出手阻擋她，強調胡女身上嚴重的傷勢都不是自己造成的。

但經檢方偵查後認定，陳修將有痛毆胡女3次的行為，依殺人罪提起公訴，並酌請法官從重量刑。彰化地方法院今宣判，依傷害致死罪將他判刑9年6月；另依2個傷害罪判處有期徒刑各4個月，合併應執行6個月，得易科罰金。

全案上訴二審，法官認為，胡女頭部傷勢嚴重，足見陳修將行為時用力之重，才導致年僅22歲的胡女死亡，且陳修將犯後始終否認傷害致死故意，且至今也未與胡女母親達成和解，犯後態度實屬不佳。

二審法官認為，一審判刑9年6月，相較於正值青春年華的胡女之死，以及胡女母親終生須承受愛女往生的劇痛，「原判決應嫌過輕」，因此傷害致死罪部分，加重改判10年10月徒刑，傷害罪部分則駁回上訴。全案仍可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／悠遊付爆故障！「嗶」不過引眾怒　公司緊急回應
快訊／新北1男1女先後墜樓！　雙雙身亡
不只拉麵！「大王具足蟲豆皮壽司」曝光　老闆：建議生食
快訊／民進黨擬推新北3刺客　吳崢、曾柏瑜、李正皓入列
快訊／新北5分鐘內　連2起墜樓！
快訊／瑪娃達中颱上限！　「貼近台灣」機率曝
5億高中生「生父」一招躲掮客！全權交給夏代書　死後兒子也沒命
快訊／壓到石頭！　阿里山福森號試車出軌
快訊／大王具足蟲拉麵「完售」！
5億高中生死因成謎　高大成「2關鍵」直言：可能死後「被墜樓」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

休旅車突左偏撞分隔島「逆向立筊」　她好衰！差半個車身就閃過

鄰居愛車輪胎遭刺破…他徘徊10分鐘辯「尿急小解」　法官揪漏洞

快訊／新北1男1女「相距僅2km」先後墜樓！　雙雙不治身亡

馬國女大生魂斷台灣！凶嫌律師出新招...檢批：有拖延訴訟之嫌

四叉貓多篇發文「#高虹安前助理」挨告　北檢出庭「不好說」

快訊／僅相距2km！新北5分鐘內連2起墜樓　1男1女都失去心跳

一整片自行車逆衝下山　「還好只開30」男嚇傻：差點整片全倒！

自行車隊過盲彎「集體切西瓜」　南投駕駛嚇壞：差點打保齡球了

5億高中生「生父」一招躲掮客！全權交給夏代書　死後兒子也沒命

快訊／阿里山福森號試車爆出軌　壓到石頭釀禍...林鐵處說話了

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

非洲網紅深情翻唱《黃昏》　發音標準+渾厚嗓音網讚翻

休旅車突左偏撞分隔島「逆向立筊」　她好衰！差半個車身就閃過

鄰居愛車輪胎遭刺破…他徘徊10分鐘辯「尿急小解」　法官揪漏洞

快訊／新北1男1女「相距僅2km」先後墜樓！　雙雙不治身亡

馬國女大生魂斷台灣！凶嫌律師出新招...檢批：有拖延訴訟之嫌

四叉貓多篇發文「#高虹安前助理」挨告　北檢出庭「不好說」

快訊／僅相距2km！新北5分鐘內連2起墜樓　1男1女都失去心跳

一整片自行車逆衝下山　「還好只開30」男嚇傻：差點整片全倒！

自行車隊過盲彎「集體切西瓜」　南投駕駛嚇壞：差點打保齡球了

5億高中生「生父」一招躲掮客！全權交給夏代書　死後兒子也沒命

快訊／阿里山福森號試車爆出軌　壓到石頭釀禍...林鐵處說話了

6成貓過胖好擔心！　國小姊妹創「貓抓餵食器」奪日發明展金獎

交往久了容易膩？網議愛情長跑6大保鮮祕訣　不要期待對方會通靈

嘉義科學園區動土　指標建商成屋單價「免2字頭」

休旅車突左偏撞分隔島「逆向立筊」　她好衰！差半個車身就閃過

快訊／悠遊付「嗶」不過引眾怒　公司：舉證損失可獲補償

「約基奇MVP貨真價實」　金塊主帥：給他該死的尊重

NVIDIA獲COMPUTEX雙大獎　AI、元宇宙技術獲肯定

鄰居愛車輪胎遭刺破…他徘徊10分鐘辯「尿急小解」　法官揪漏洞

韓料控衝了！Q胖麵包夾整片火腿＋韓式辣醬　限定3000間超商開吃

快訊／新北1男1女「相距僅2km」先後墜樓！　雙雙不治身亡

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

「最美博士」睡人夫告媒體結果出爐

獨／1700萬賓利「落地20天」就撞　30歲女車主曝光

保時捷莫名停路中！警急破窗救人一看傻眼

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

不只5億！知情者爆高中生「獲贈12億土地」

生父：3兒誰先結婚就過戶給誰　害死5億高中生？

誰先結婚就過戶給誰！5億高中生疑「假結婚」慘沒命

即／男大生騎車撞千萬賓利 　ICU搶救中

5億高中生配偶結束庭訊　被問「真的愛他嗎」反應曝

闖民宿打手槍！新郎起底是醫生　院方回應了

惡母女毆打凌虐　女看護每天工作21.5hrs

高大成：5億高中生肛門沒有新舊傷痕　監視器拍下墜樓瞬間

更多熱門

相關新聞

即／阿里山福森號爆出軌　壓到石頭釀禍

即／阿里山福森號爆出軌　壓到石頭釀禍

阿里山林鐵及文資處耗資新台幣6500萬元打造全新檜木列車「福森號」，今（23）日上午在二萬坪平交道進行試車時，車輪卻壓到石頭導致出軌，造成車輛連接器損壞，幸好沒有人員受傷，而行政院長陳建仁昨天才開箱試乘過，文資處表示將釐清車輛結構損傷情形及原因，並加強軌道巡檢。

山區大雨！飛龍瀑布溯溪團搜救Day3提前結束

山區大雨！飛龍瀑布溯溪團搜救Day3提前結束

中風伯釣魚跌落蓄水池　「手腳無力」爬不起

中風伯釣魚跌落蓄水池　「手腳無力」爬不起

前職棒選手開車等紅燈被撞飛30米

前職棒選手開車等紅燈被撞飛30米

周森毅車禍缺席玉山盃　自責淚崩：對學生非常抱歉

周森毅車禍缺席玉山盃　自責淚崩：對學生非常抱歉

關鍵字：

陳修將小三二審改判76行者影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／急尋2張1-2月千萬發票得主！　最低「竹科台積電超商」花90元

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

「最美博士」睡人夫告媒體結果出爐

獨／1700萬賓利「落地20天」就撞　30歲女車主曝光

保時捷莫名停路中！警急破窗救人一看傻眼

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

Netflix 史上最慘新片！評價「只有1分」

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

不只5億！知情者爆高中生「獲贈12億土地」

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面