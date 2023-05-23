快訊／陳修將活活打死小三！二審加重改判10年10月

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

「76行者」前總召陳修將，2021年間因懷疑胡姓小三在外有小王，涉嫌活活打死人，而他犯後面對檢方偵訊還3度更改供述，被依殺人罪嫌提起公訴，一審遭彰化地院依傷害致死罪將他判刑9年6月；另依2個傷害罪判處有期徒刑各4個月，合併應執行6個月。全案上訴二審，台中高分院今審結，陳修將傷害致死罪部分改判10年10月，傷害罪部分駁回上訴。全案仍可上訴。

▲陳修將涉嫌打死22歲小三，二審判決出爐。（圖／翻攝畫面）

回顧整起事發經過，陳修將2021年10月8日與胡女入住彰化縣埔心鄉一間汽車旅館，期間有換房居住，13日與胡女共同外出2小時，15日凌晨他突然帶滿身瘀青的胡女就醫，但胡到院前已經死亡。

陳修將10月15日警詢及偵訊時辯稱，胡女死亡時的傷勢不是他造成的，胡女於10月14日8、9時許，有跟他說她身上的瘀青都是被另一名陳姓男友人打的，甚至他還沒打小女友巴掌時，她的臉上就都是傷了，但到了被羈押後，卻又改口稱，因胡女與陳男有性關係，才於10月初有打胡女3次。

不過，當時陳修將強調，第1次動手是與胡女說好才打的，第2、3次，都只有打胡女巴掌，可能巴掌沒打準，所以打到眼睛，但他沒有打胡女手臂，且胡女體質容易瘀青，手臂瘀青是之前跌倒或撞到，與他無關。

陳修將又稱，10月14日下午與胡爭吵後，她躺在地上，自己用頭部撞地板自殘，自撞後面、側面的頭部，並有發出撞擊聲，他有要胡不要這樣，還出手阻擋她，強調胡女身上嚴重的傷勢都不是自己造成的。

但經檢方偵查後認定，陳修將有痛毆胡女3次的行為，依殺人罪提起公訴，並酌請法官從重量刑。彰化地方法院今宣判，依傷害致死罪將他判刑9年6月；另依2個傷害罪判處有期徒刑各4個月，合併應執行6個月，得易科罰金。

全案上訴二審，法官認為，胡女頭部傷勢嚴重，足見陳修將行為時用力之重，才導致年僅22歲的胡女死亡，且陳修將犯後始終否認傷害致死故意，且至今也未與胡女母親達成和解，犯後態度實屬不佳。

二審法官認為，一審判刑9年6月，相較於正值青春年華的胡女之死，以及胡女母親終生須承受愛女往生的劇痛，「原判決應嫌過輕」，因此傷害致死罪部分，加重改判10年10月徒刑，傷害罪部分則駁回上訴。全案仍可上訴。